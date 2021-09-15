Глава Еврокомиссии убеждена, что Минск "буквально толкнул людей к европейским границам".

Евросоюз планирует реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне для борьбы с наплывом мигрантов.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она обвинила в миграционном кризисе Беларусь, назвав действия местных властей попыткой дестабилизировать Европу.

Тему миграционного кризиса фон дер Ляйен затронула во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге. Глава ЕК убеждена, что Минск "буквально толкнул людей к европейским границам".

"Мы будем и дальше поддерживать Литву, Латвию и Польшу. То, что происходит, это гибридная атака, цель которой дестабилизировать Европу", - считает Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, подобная ситуация может возникнуть и на границах с другими странами. "Поэтому, работая над реформированием Шенгена, мы должны найти новые пути с тем, чтобы отвечать на эту агрессию и обеспечить единство и сплоченность в защите наших внешних границ", - подчеркнула она, передает kommersant..

Ситуация с мигрантами в ЕС

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также называла приток мигрантов гибридной атакой со стороны Беларуси. Минск обвиняют в организации притока мигрантов, в частности из Ирака, Афганистана и Сирии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил о готовности поддержать страны, столкнувшиеся с притоком мигрантов из Беларуси.

8 сентября белорусский президент Александр Лукашенко внес законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Автор: Ирина Погорелая