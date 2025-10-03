Измир: побег от серости в колоритный турецкий город с греческими корнями

Для многих туристов Турция – это сугубо летнее направление отдыха. На самом же деле там также немало прекрасных мест для путешествий в межсезонье. УНИАН.Туризм расскажет об Измире, турецком городе с греческим прошлым, куда можно убежать от холода и серости осенью или весной.

Этим летом провинция Измир на западе Турции неоднократно попадала в новости по печальному поводу – сначала ее охватили масштабные лесные пожары из-за жары, а затем бед добавило мощное землетрясение. Сейчас же, когда стихия утихла, в регионе наблюдается комфортная температура в пределах 21-23 градусов тепла и довольно часто выглядывает солнышко, что создает прекрасные условия для знакомства с этим интересным регионом и его одноименным главным городом в частности.

УНИАН.Туризм подробнее расскажет о городе Измир, а также подскажет, куда оттуда лучше ехать за пляжным отдыхом.

Почему Измир лучше всего посещать в межсезонье

В разгар лета дневная температура в Измире нередко превышает +40 градусов, а осадков фактически не бывает. И будем честны, исследовать местные природные и исторические достопримечательности при таких условиях – это сомнительное удовольствие. Более того, даже на пляже при такой температуре под палящим солнцем лежать не то чтобы неприятно, но и опасно для здоровья.

Зато с приходом осени погода в Измире начинает становиться более комфортной – если в сентябре столбики термометров еще могут подниматься даже до +37 градусов, то в октябре они уже устанавливаются в пределах +21-24 градусов. В ноябре температура теряет еще несколько градусов, держась на среднем уровне +19-20 градусов, с возможными кратковременными снижениями до +10 градусов.

В то же время, в октябре-ноябре в Измире заметно увеличивается количество дождей, хотя они в основном кратковременные, поэтому их можно переждать за чашкой чая с десертами в местных кафе.

Тем временем, после вполне теплых, но довольно мокрых зимних месяцев, с середины марта в Измире начинает теплеть, поэтому в отдельные дни столбики термометров даже могут подниматься до +25 градусов. Примерно такая же температура держится и в апреле – возможны как и взлеты до +28 градусов, так и снижения до +14 градусов. Единственная неприятность, что в эти месяцы в Измире довольно часто идет дождь.

Немного фактов об Измире

Измир – это один из древнейших городов Средиземноморья, основанный около 3000 года до нашей эры. В свое время город, который тогда назывался Смирной и принадлежал древним грекам, был одним из важнейших центров античной цивилизации, наивысшего расцвета достигнув в 6-7 веках до нашей эры.

В дальнейшем Смирна начала постепенно приходить в упадок, также становясь жертвой постоянных набегов и завоеваний – за полтора тысячелетия там успели побывать эллины, римляне, византийцы, пока в 1317 году нашей эры город не заняла турецкая орда.

Впрочем, хотя в течение семи веков в городе господствовали турки, большинство его населения все равно составляли греки, тогда как доля мусульман была лишь 20%.

Окончательно вопрос принадлежности Смирны был решен в начале 20 века во время Второй греко-турецкой войны. Сначала на какое-то время город попал под юрисдикцию Греции, однако вскоре из-за неудачной военной кампании она его потеряла.

1922 год стал черной страницей в истории Смирны. В сентябре турецкие войска захватили город и подожгли его, за чем последовала печально известная "Резня в Смирне" – сначала было истреблено армянское население города, а дальше греческое.

Современное название "Измир", которое город получил после описанных выше событий – это дословный перевод греческого названия "Смирна" на турецкий язык. Именно с того времени город окончательно изменил свой облик, став практически полностью мусульманским.

Ныне Измир – это третий по численности населения город Турции. Это оживленный морской порт, важный торговый и туристический центр, а также место расположения средиземноморской штаб-квартиры НАТО.

Поскольку Измир расположен в зоне повышенной сейсмической активности, мелкие и практически неощутимые толчки ощущаются там по несколько десятков раз в году. Последнее крупное землетрясение, с немалыми разрушениями и человеческими жертвами, в этом регионе было зафиксировано в 2020 году.

Что посмотреть в Измире

Современный Измир – это довольно оживленный город, в котором многое происходит и точно есть что посмотреть в течение всего года. Правда, учитывая сложную историю города, основная часть зданий в нем появилась в 19-21 веках.

Среди главных туристических локаций в городе – базар Кемеральти площадью 270 гектаров, который начал формироваться в середине 17 века. Стоит отметить, что это не обычный крытый рынок, а целый район, состоящий из кварталов, усеянных магазинами, заведениями питания, гостиницами, культурными учреждениями и другими историческими объектами.

Еще одно must visit – расположенный неподалеку от базара район Алсанджак, который также является частью исторического центра Измира. Он тянется от центральной городской площади Конак, через набережные Пашапорт и Кордон.

На самой площади Конак можно увидеть много узнаваемых локаций Измира – здания городских органов власти, центральный автобусный вокзал, мечеть Ялы, часовая башня и еще несколько известных зданий.

Также в городе есть несколько достойных внимания музеев, в том числе Музей под открытым небом Агора, Археологический музей и замок Кадифекале.

Есть в Измире и современные небоскребы высотой более 200 метров – например, Mistral Office Tower и башни-близнецы Folkart Towers.

Тем же, кто хочет глубже окунуться в античную историю, стоит обратить внимание на однодневные туры из Измира в древний город Эфес (расстояние – чуть более 80 километров). Туда можно добраться самостоятельно поездом (1 час 20 минут в пути) или автобусом (45 минут в пути), или же заказать организованную экскурсию.

В поисках моря в Измире

Поскольку город Измир расположен на побережье Эгейского моря, многие туристы ошибочно думают, что он подходит для пляжного отдыха. На деле же это крупный портовый город, а, соответственно, для купания местные воды совершенно не годятся.

Да, в Измире есть прекрасная набережная для прогулок и красивых фото, откуда можно отправиться в морской круиз, но вот на песчаные пляжи рассчитывать не стоит.

Однако, если уж очень хочется полежать на белоснежных пляжах и окунуться в лазурные воды (в межсезонье это еще вполне возможно), то советуем отправиться в соседние курортные города Алачати и Чешме (подробнее о них читайте в нашем отдельном материале). Ехать из Измира до них около полутора-двух часов, а автобусы курсируют как от аэропорта Измира, так и из центра города.

Где остановиться в Измире

Измир – это большой город, поэтому там доступно большое количество вариантов размещения. На популярных платформах по поиску жилья свои предложения выставляют около 150 объектов для проживания туристов – от койко-мест в общих номерах хостелов с ценами от 18 евро с одного человека до номеров пятизвездочных отелей с ценами от 200 евро. Средние же цены на одноместные номера в отелях Измира – 30-50 евро.

Как добраться до Измира

Аэропорт Измира имени Аднана Мендереса – это пятый по объемам перевозок аэропорт Турции, и он является хабом для крупных турецких перевозчиков Pegasus Airlines и SunExpress, которые предлагают маршруты в страну из многих городов Европы. Другие же перевозчики в основном осуществляют сезонные рейсы в Измир.

Хотя аэропорт расположен в 18 километрах от центра Измира, у него хорошее сообщение с центром города – с интервалами 20-60 минут между ними курсируют электробусы 200, 202, 204 и 206, а также каждые 10-20 минут ездят поезда.

Турция – это не только море, песок и солнце. Это также страна с богатой историей и культурной, с которой гораздо приятнее знакомиться при комфортной температуре в межсезонье, чем под палящим солнцем и угрозой лесных пожаров.

