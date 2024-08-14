Турция может предложить туристам пляжи на любой вкус и бюджет.

Турция у большинства туристов ассоциируется с летним пляжным отдыхом, однако среди множества местных курортов порой бывает невероятно сложно выбрать лучшее место для вашего следующего отпуска.

Жительница Турции Дженнифер Хэттэм в своем блоге для The Independent назвала лучшие пляжи страны, на которые туристам стоит обратить внимание.

1. Пляж Коньялты, Анталья. На фоне возвышающихся гор Бейдаглары этот длинный, оживленный галечный пляж предлагает всего понемногу: водные виды спорта, детские игровые площадки, рестораны и ночную жизнь.

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Если же захочется отдохнуть от солнца и моря, можно будет заглянуть в близлежащий Археологический музей Антальи, заполненный великолепными находками из древних городов по всей этой части побережья. Тем временем, уютный старый город Антальи (Калейчи) находится примерно в 3 километрах от пляжа Antalya Konyaaltı Beach.

2. Полуостров Чешме, Измир. Впивающийся в Эгейское море и усеянный оливковыми деревьями полуостров Чешме, с его несколькими замечательными городами, является популярным местом отдыха на выходных для жителей Измира и Стамбула.

Крошечный Алачати полон безупречных бутик-отелей и модных ресторанов, предлагающих блюда эгейской кухни с обилием морепродуктов, а его залив – главная территория для виндсерфинга.

Тем временем, в оживленном Чешме есть замок 16 века и лучший доступ к прекрасным песчаным пляжам, таким как Алтынкум и Пирланта, оба на самой западной оконечности полуострова.

3. Пляж Изтузу, Дальян. На этот уютный пляж у западного конца средиземноморского побережья Турции лучше всего добираться на лодке под открытым небом по извилистой, заросшей тростником реке. Здесь туристов ждет почти 5 километров песчаного пляжа – сверхчистого и минимально застроенного, поскольку это также охраняемая зона гнездования морских черепах.

Сам Далян – это спокойный курортный городок, расположенный между огромным озером Кейджегиз и древним городом Каунос.

4. Олюдениз, Фетхие. С вершины близлежащего Бабадага взлетают парапланеристы, чтобы приземлиться на белоснежных песках пляжа Бельджекиз в этом оживленном курортном городе, где вдоль береговой линии расположено множество баров, ресторанов и кафе.

Однако пройдите на юг примерно 4 километра до пляжа Кидрак, можно насладиться куда большим спокойствием и тишиной, но не менее красивой обстановкой.

Любители приключений, предпочитающие оставаться на земле, могут пройти часть живописной Ликийской тропы, чтобы полюбоваться потрясающими видами на знаменитую "голубую лагуну".

5. Гольтюрбуку, Бодрум. Чтобы ощутить вкус турецкой светской жизни, стоит отправиться в эту уединенную бухту на северном краю полуострова Бодрум, куда богатые и знаменитые приезжают развлекаться в разгар лета.

На самом деле знаменитости собираютя в северо-западном конце залива Тюркбюкю, тогда как Голкой считается более скромным и доступным местом. Сам по себе здешний общественный пляж небольшой, но во многих отелях есть собственные платформы для отдыха на берегу.

6. Пляж Клеопатры, Аланья. Чистые, теплые воды Средиземного моря омывают почти два километра золотистого песка на одном из самых известных пляжей Турции, оборудованном кабинками для переодевания, пляжными барами, детскими игровыми зонами, волейбольными площадками и прочими удобствами.

В Алании может быть невыносимая жара в разгар лета, но в более прохладный день стоит подняться на холм, с которого открывается вид на пляж, к замку 13-го века на вершине, а также верфи эпохи сельджуков и Красной башне на другой стороне.

7. Пляж Патара, Каш. Самый длинный и один из самых диких пляжей в Турции, пески которого тянутся почти на 13 километров вдоль Средиземного моря, и мало что может потревожить загорающих, купающихся и прогуливающихся там туристов.

Пляж окружен дюнами, за которыми лежат атмосферные древние руины Патары, предположительно основанной в 1 веке до нашей эры. Тем временем, в сельской деревне Гелемис, примерно в 2,5 километрах от пляжа можно найти доступные варианты размещения в семейных отелях.

8. Полуостров Датча, Мармарис. Этот узкий, холмистый, продуваемый ветрами полуостров недалеко от места, где Средиземное море встречается с Эгейским, кажется блаженно отдаленным – и местные жители хотели бы сохранить его таким.

За пределами приятно оживленного города Датча извилистое побережье усеяно тихими бухтами и пляжами.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре курорта в Турции с атмосферой "как в Греции", но гораздо дешевле.

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