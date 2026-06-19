Вместо набитой россиянами Антальи: 7 малоизвестных жемчужин Турции для тихого отпуска

В Турции еще достаточно менее раскрученных мест, где можно качественно отдохнуть без толп.

Турецкие курорты традиционно являются самым популярным направлением среди украинцев для летнего пляжного отдыха. Однако отдых на некоторых топовых локациях вроде Антальи может подпортить присутствие большого количества россиян.

Тем не менее, в Турции еще достаточно менее раскрученных мест, где можно качественно отдохнуть без толп.

Как рассказал в интервью The Independent генеральный директор Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) Исмаил Бютюн, сейчас они сосредоточены не только на том, чтобы сделать Турцию круглогодичным туристическим направлением, но и чтобы туристы путешествовали по всем 81 провинциям.

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Более того, по его словам, задача состоит в том, чтобы более популярные направления "поделились любовью" с менее известными местами. Выиграют от этого все – экономическая выгода от туризма будет ощущаться по всей Турции, а путешественники смогут насладиться всем разнообразием истории, культуры, кухни и географии страны.

При этом он призывает тех туристов, которые останавливаются в более популярных местах, выезжать за пределы курорта. Например, национальный парк Кепрюлю Каньон – рай для любителей приключений с зиплайнингом, рафтингом, катанием на квадроциклах и сафари на джипах – находится всего в часе езды от шумного мегаполиса Анталья, а спокойный приморский городок Акьяка расположен всего в 30 минутах от популярного туристического центра Мармарис.

Ниже представлен список из семи малоизвестных жемчужин Турции, куда можно сбежать от чрезмерного туризма (и неприятных соседей).

1. Чорное море

В отличие от Турецкой Ривьеры, где расположены такие популярные курорты, как Анталья, Мармарис, Бодрум, Кемер и Фетхие, более дикий регион Черного моря в Турции гораздо спокойнее и может похвастаться своей суровой красотой.

На этом участке побережья, рядом с холмами и горами, разбросаны сонные рыбацкие деревни и красивые приморские города. Взяв напрокат автомобиль, можна прокатиться по извилистым дорогам, с которых открываются потрясающие пейзажи со всех сторон, останавливаясь у тихих пляжей и древних укреплений.

Например, в порту Самсун есть пляж Атакум – самый длинный пляж на побережье Черного моря, а также оживленные рестораны и золотые пески. Также стоит обратить внимание на монастырь Сумела – обширные руины греческого православного монастыря, построенного в IV веке, находятся на высоте 1200 метров и выглядят почти так, будто являются частью скалы.

2. Эрджиес

Хотя Турция обычно не ассоциируется с катанием на лыжах, на самом деле там есть отличные склоны – малолюдные, но с на удивление доступными ценами.

Всего в Турции доступны около 40 курортов различного уровня и более 60 вершин высотой более 3000 метров. Крупнейший горнолыжный курорт Турции Эрджиес предлагает туристам 150 км трасс, соединенных ультрасовременной сетью подъемников. Для тех, кто хочет совместить яркий отдых в Стамбуле с занятиями зимними видами спорта, всего в 200 км находится курорт Улудаг, с множеством отелей и хорошим выбором баров для апре-ски.

3. Бозджаада

Остров Бозджаада в Эгейском море предлагает совсем другую Турции, чем оживленные прибрежные курорты: здесь есть те же пляжи с золотым песком, но рядом с небольшими отелями и непринужденными кафе, а не с сетевыми отелями и оживленными ресторанами. Здесь чувствуется сильное греческое влияние, которое можно найти в средиземноморской кухне в местных красочных тавернах, расположенных вдоль красивых мощеных улиц.

Кроме того, путешественники часто приезжают на Бозджааду, чтобы посетить многочисленные виноградники, расположенные вдоль его берегов – на острове все еще сохранились традиции виноделия, уходящие в глубь веков. Здесь также можно открыть для себя богатую историю: на протяжении многих лет остров контролировался финикийцами, персами, римлянами, византийцами, венецианцами, османами и многими другими.

4. Гебекли-Тепе

Это загадочное место на вершине холма в горах Гермуш на юго-востоке Анатолии станет настоящим раем для любителей археологии и истории. Здесь можно найти резные каменные колонны, построеннын доисторическими людьми в эпоху докерамического неолита между 9600 и 8200 годами до нашей эры, что делает их на 6000 лет старше Стоунхенджа.

Летом 2024 года ученые полагали, что обнаружили на этом месте первый в мире календарь, построенный около 9000 г. до н.э. – с маркировкой на столбах, позволяющей людям наблюдать за солнцем, луной и созвездиями, чтобы отслеживать время и отмечать смену времен года.

Ближайший город к Гебекли-Тепе – Шанлыурфа, который также имеет богатую историю и является важным религиозным объектом. В центре городаа есть комплекс мечетей Дерга, пещера Мевлид-и Халил и крепость на холме Дамлачик с прекрасным видом на город, а также узкие переулки и закоулки, окруженные зданиями из известняка медового цвета.

5. Урла

Всего в 30 минутах езды от Измира есть очаровательный приморский город Урла, расположенный среди густых лесов, холмистых оливковых рощ и сверкающего Эгейского моря. Туда можно съездить всего на день или даже просто на обед, но гораздо лучше потратить несколько дней на его изучение, потягивая турецкий кофе в одном из местных кафе и исследую несколько традиционных рыбных ресторанов.

Когда дело доходит до гастрономии, Урла быстро завоевывает себе репутацию развивающегося направления для любителей еды и вина. Этот фермерский регион может похвастаться всем: от дегустационных меню, отмеченных звездами Мишлен, до крошечных кондитерских и ночных коктейль-баров. Это еще одно место с огромным выбором виноградников: залитый солнцем климат и богатые глиной почвы создают идеальное сочетание для виноделия.

6. Овабюкю

Эта скрытая жемчужина на полуострове Датча излучает безмятежность и спокойствие. Этот узкий полуостров длиной 80 километров на юго-западе Турции окружен кристально чистыми водами и уединенными пляжами с золотистым песком. Он находится недалеко от Бодрума и Мармариса, но кажется, что это совершенно другой мир.

В уединенном курортном поселке Овабюкю расположено несколько семейных бутик-отелей и один из самых красивых пляжей на полуострове. Это отличное место для того, чтобы остановиться и исследовать близлежащие деревни, где можно найти простые побеленные дома, а также небольшие рестораны, предлагающие превосходные морепродукты и традиционные блюда.

7. Каз Даглары

Известный как рай для любителей приключений и природы, национальный парк Каз Даглары (гора Ида) на северо-западе Турции – это оазис с пышной зеленью, скалистыми выступами, холодными источниками и дикой природой. Кроме того, за горами простирается бирюзовый Эгейский залив. В самом парке можно разбить лагерь или остановиться в одном из небольших отелей в близлежащих горных деревнях, таких как Чамлыбель, Адататепе и Ешилюрт.

По Каз Даглары пролегают различные пешеходные маршруты, которые можно исследовать самостоятельно или с местным гидом, а также есть природные бассейны и небольшие озера для купания и водопады, которыми можно полюбоваться. Этот район также окутан легендами и мифологией – он упоминается в "Илиаде" Гомера и считается местом рождения Зевса.

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