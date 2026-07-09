Турция делает ставку на быстрое прибытие туристов, пока в ЕС – многочасовые очереди

В Турции хотят использовать в своих интересах хаос в аэропортах Европы из-за системы EES.

Пока в аэропортах стран Евросоюза туристы из третьих стран вынуждены часами стоять в очередях на паспортный контроль из-за новой системы въезда EES, Турция пытается привлечь больше путешественников альтернативным подходом, сообщили УНИАН.Туризм в Агентстве по развитию и продвижению туризма Турции.

Там обещают, что благодаря современной аэропортовой инфраструктуре, развитой сети прямых международных авиарейсов и эффективным пограничным процедурам страна стремится сделать прибытие туристов максимально быстрым и комфортным, чтобы они могли начать отдых практически сразу после приземления.

Прямые рейсы на самые популярные курорты

Одним из преимуществ Турции в агентстве называют широкую сеть международных аэропортов, охватывающую все семь географических регионов страны. Помимо двух крупных аэропортов Стамбула, прямыми рейсами легко добраться до самых популярных туристических направлений – Анталии, Измира, провинции Мугла, а также Анкары.

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Даже Каппадокия со своими всемирно известными "сказочными дымоходами" и полетами на воздушных шарах имеет удобное авиасообщение через ближайшие аэропорты, что делает одну из самых известных туристических локаций страны легко доступной для иностранных гостей.

Стамбул устанавливает новые авиационные рекорды

Показательным примером развития турецкой авиационной инфраструктуры является Международный аэропорт Стамбула. 31 мая 2026 года он обслужил рекордные 1 730 рейсов за сутки – это самый высокий показатель с момента открытия аэропорта.

Благодаря современным терминалам, автоматизированным процессам и высокой пропускной способности аэропорт обеспечивает быстрое прохождение всех необходимых процедур, сводя к минимуму время ожидания для пассажиров.

Из аэропорта – прямо на отдых

В летний сезон количество прямых рейсов в Анталию, Измир и Муглу из европейских городов традиционно значительно увеличивается. Большинство перелетов длится всего три-четыре часа, что делает Турцию удобным направлением даже для коротких поездок на выходные. А из Кишинева украинцы и вовсе могут добраться туда менее чем за 2 часа.

Дополнительным преимуществом является длительный пляжный сезон. Благодаря теплому средиземноморскому климату комфортная погода для отдыха на побережье сохраняется не только летом, но и в сентябре и октябре.

Еще один важный фактор – удобное транспортное сообщение между аэропортами и городами. Туристы могут воспользоваться метро, муниципальными автобусами, трансферами или такси, что позволяет быстро добраться до отелей или курортных зон.

Отдых в Турции 2026

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее путешественникам рассказали о семи малоизвестных жемчужинах Турции для спокойного отдыха, которыми можно заменить переполненную россиянами Анталию.

Также мы рассказывали, когда лучше всего посещать самые популярные места в Турции.

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