Продукты стали роскошью: элитные рестораны Дубая вынуждены радикально менять меню

Блокада Ормузского пролива ставит под угрозу ресторанный рынок ОАЭ стоимостью более 9 миллиардов долларов.

Из-за последствий войны с Ираном для торговли премиальные рестораны Дубая вынуждены менять меню, отказываясь от импортных деликатесов в пользу местных продуктов, сообщает Independent.

Как отмечает шеф-повар мексиканского заведения Lila Molino Шоу Лаш, закрытие Ормузского пролива – главной морской артерии региона – сделало поставку базовых ингредиентов, таких как авокадо и томатильо, чрезвычайно сложным и дорогостоящим процессом. По ее словам, заведения вынуждены работать в условиях жесткой экономии.

"Реальность такова, что грузы стали дороже, цены на бензин выросли, Ормузский пролив до сих пор заблокирован. Это действительно создает проблемы с нашими поставками", – рассказала она.

По имеющимся данным, из-за военных действий расходы на авиаперевозку продуктов выросли на 30–35%.

Известно, что ОАЭ на 80% зависят от импорта продуктов питания, поэтому закрытие морского доступа стало настоящим шоком для гастрономической столицы мира.

Шеф-повар ресторана Jun’s Dubai Келвин Чеунг подтвердил, что тарифы на авиадоставку на некоторых маршрутах подскочили на 70%.

По мнению экспертов, ситуация критическая: спрос в ресторанах Эмиратов уже упал в среднем на 27%. Как указано в отчете Global Restaurant Investment Forum, война изменила планы по росту рынка, который в прошлом году оценивался в $9,5 миллиарда. В настоящее время владельцы бизнеса вынуждены сокращать зарплаты и вводить антикризисные меню с фиксированной ценой.

Последствия иранских атак

Ранее УНИАН писал, что один из популярных отелей Дубая приостанавливает работу. Пока что ограничения достигают полутора лет. По имеющимся данным, причиной такой длительной паузы стали не только плановые работы, но и последствия военных действий в регионе. 28 февраля в результате падения обломков беспилотника был поврежден фасад отеля.

Вас также могут заинтересовать новости: