Все зависит от целей вашего путешествия.

Майорка и Ибица – это, пожалуй, два самых популярных из испанских Балеарских островов, куда традиционно летом съезжается множество отдыхающих, даже несмотря на серьезные проблемы с чрезмерным туризмом.

Впрочем, планируя поездку на один из этих двух островов, туристам стоит понимать, что они подходят совершенно под разные цели.

Эксперты по путешествиям издательства Lonely Planet Алексис Авербак и Изабелла Нобл дали потенциальным посетителям Балеарских островов несколько полезных советов, которые помогут выбрать тот, который подойдет именно им.

Видео дня

"Выбор непростой: оба острова омываются чистыми водами Средиземного моря и имеют великолепные береговые линии с белоснежными пляжами и крошечными бухтами; на обоих островах есть захватывающие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые стоит посетить, и развитая гастрономическая культура с блюдами, которые просто необходимо попробовать", – интригуют они.

Ибица – намного больше, чем красивые закаты и ночная жизнь

Изабелла Нобл из Барселона, которая довольно часто ездит отдыхать на Ибицу, отмечает, что это место часто становится жертвой стереотипов.

"Майорка, возможно, и является самым большим из Балеарских островов, но Ибица, несмотря на свои меньшие размеры, таит в себе целый мир развлечений. Это остров, который мировые знаменитости и иконы стиля любят уже много лет, но это также место для прогулок босиком с солеными, свежими от моря волосами. Ибица, по сути, изобрела стиль бохо-шик; здесь струящийся наряд с юбками-эспадрильями – это фирменный образ, отраженный в ее знаменитых хиппи-рынках и модных пляжных бутиках", – рассказывает она.

При этом, по ее словам, столица острова Эйвисса – это одновременно и дерзкий, беззаботный городок, и археологическое чудо, основанное финикийцами еще в VII веке до нашей эры. Окруженный впечатляющими крепостными стенами XVI века, это один из старейших городов Испании, ныне полный стильных магазинов, оживленных ресторанов и любопытных галерей.

"Более того, гастрономическая сцена Ибицы легко может соперничать с другими кулинарными столицами Испании; просто здесь об этом не говорят слишком громко. Здесь все вращается вокруг свежих ибицких продуктов, большая часть которых выращивается органическим способом на финках (сельских поместьях) по всему острову", – продолжает Изабелла.

В то же время она отмечает, что на острове есть огромное количество пляжей на любой вкус – от уединенных Es Portitxol и Cala d’Aubarca до тусовочных Platja de Ses Salines и Benirrás.

При этом вся юго-восточная часть острова является охраняемым ЮНЕСКО природным заповедником Сес-Салинес, который окружает многовековые соляные равнины. На западном жепобережье, известном своими вечеринками, именно закаты привлекают всеобщее внимание, особенно вокруг загадочного островка Эс-Ведра, до сих пор окутанного тайной.

"Существует бесчисленное множество способов насладиться безмятежными пейзажами Ибицы: от катания на сапбордах и байдарках до пеших и велосипедных прогулок и занятий йогой в лучших европейских ретритных центрах", – говорит Изабелла.

Тем временем, в глубине острова открываются залитые солнцем оливковые рощи, белоснежные деревни и старинные церкви, построенные как мини-крепости, особенно в очаровательной (и менее посещаемой туристами) северной части Ибицы.

"Так что, конечно, приезжайте ради клубов, вечеринок и танцев, но для меня магия Ибицы заключается в ее неспешной атмосфере. Просто возьмите с собой сэндвич бокадильо и купальник и отправьтесь в укромную бухту – вы непременно будете поражены. Действительно, нигде больше нет ничего подобного", – подытожила она.

Майорка – невероятная красота, в которую трудно поверить

В свою очередь Алексис Авербак, которая путешествовала и жила на островах по всему миру, теперь занимается исследованием Майорки для нового путеводителя Lonely Planet.

"Несмотря на относительно небольшие размеры, Майорка изобилует чудесными пейзажами и множеством разнообразных развлечений. Любите просторы и хотите насладиться непревзойденными видами? Отправляйтесь в горы Трамунтана, настолько величественные и прекрасные, что они внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие дороги извиваются от начала до конца, открывая захватывающие виды на море и скрытые чудеса, такие как расположенный на вершине горы Сантуари-де-Льюк, исторический центр паломничества, а теперь и духовный центр, и рай для любителей пеших прогулок. Совершите походы к крошечным скитам и скалистым башням по хорошо обозначенным горным тропам", – советует она.

При этом столицу острова Пальму эксперт описывает как город, "настолько красивый, что трудно поверить в его реальность" – с его средневековыми стенами медового цвета, величественным собором с украшениями от Гауди, сверкающим синим морем и шумными кафе-ресторанами на любой вкус, спрятанными среди богато украшенных внутренних двориков.

Отдельного внимания в Пальме, по словам Алексис, заслуживают ее превосходные музее современного искусства и передовые галерее как в старом городе, так и за его пределами.

При этом она отмечает, что на Майорке есть немало уединенных пляжей, недоступных для автомобилей, куда можно добраться пешком или на лодке.

"Даже в разгар сезона вы сможете найти песчаную или скалистую косу, которую сможете назвать своей. А вода здесь кристально чистая, бирюзовая, кобальтовая – это лишь некоторые из слов, которыми ее можно описать. Здесь предлагается широкий выбор водных видов спорта, включая кайтсерфинг, каякинг и катание на лодках. Или же можно отправиться вглубь острова, чтобы заняться скалолазанием, пешим туризмом и велоспортом", – добавляет она.

Тем временем майоркская кухня, по ее словам, это симфония свежих продуктов и сытных блюд, приготовленных с тонким изяществом. На острове производят всевозможные продукты питания, от миндаля и цитрусовых до пшеницы и свинины, а также свежевыловленных морепродуктов и насыщенных вин.

"Чтобы вы не представляли себе Майорку как сплошное чувственное наслаждение, помните также о ее богатой и увлекательной истории. Исследуйте руины бронзового века, такие как Эс-Турассот и Сантуарио-де-Сон-Корро, в районе Сенсельес, тихом и красивом уголке внутренних деревень. Эти древние руины разбросаны по всему острову – мне очень нравятся обширные Талайотс-де-Сон-Форнес и Сес-Паиссес. Окунитесь в римскую культуру на самом важном археологическом памятнике Балеарских островов: Поллентии. Кроме того, здесь невероятное множество церквей – многие религиозные ордена строили здесь, не жалея средств", – продолжает Алексис.

При этом она обращает внимание, что в отличие от Ибици, жизни на Майорке бурлит круглый год, поэтому сюда можно легко приехать в непиковое время, чтобы избежать толп туристов.

"Ибица, напротив, настолько зависит от летнего туризма, что значительная часть ее предприятий просто закрывается с поздней осени до весны, а старый порт превращается в город-призрак. Я бы предпочла бесчисленные удовольствия Майорки в любой день", – подытожила эксперт.

Отдых в Испании – советы туристам

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Испании назвала девять самых недооцененных городов страны, где можно укрыться от толп туристов и завышенных цен.

В свою очередь другая жительница страны рассказала, что туристам нужно знать перед поездкой в ​​Испанию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.