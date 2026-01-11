Житель Испании назвал 5 скрытых жемчужин, о которых не упоминают туристы

К примеру, в Мадриде стоит посетить площадь Пласа-Майор.

Испания является популярным туристическим направлением. Ее города могут похвастаться знаковыми достопримечательностями, архитектурой.

За прошлый год страну посетили более 90 миллионов путешественников, пишет Express. Но как узнать город или страну лучше, чем побывать в местах, куда ходят только местные жители? Британец Джеймс Смит, который уже много лет живет в Испании, назвал скрытые жемчужины различных испанских городов, о которых туристы часто забывают.

1. Эль-Борн или Грасия, Барселона

Самая известная улица Барселоны, Ла Рамбла, ежегодно привлекает миллионы туристов. Там можно найти рестораны, магазины, увлечься выступлениями уличных артистов. Также эта улица является местом "работы" карманников, а кофе там в несколько раз дороже, чем в других местах.

"Ла Рамбла стала жертвой собственной славы. Она настолько сосредоточена на туристах, что утратила любой аутентичный характер Барселоны", – заявил он.

Джеймс Смит советует посетить другие районы – Эль-Борн или Грасия, где вы сможете почувствовать настоящую энергию Барселоны. Именно в расположенных там кафе местные пьют свои утренние кортадо. Также можно зайти в ремесленные лавки с изделиями ручной работы, рестораны без завышенных цен и увидеть впечатляющую архитектуру.

2. Пласа-Майор и Ла-Латина, Мадрид

Расположенная в Мадриде площадь Пуэрта-дель-Соль часто заполнена туристами, которые соревнуются за место возле знаменитой статуи медведя, чтобы сделать фото. Но это место не является воплощением Мадрида.

Мужчина советует посетить площадь Пласа-Майор рано утром, до прихода туристов. Еще одно место, которое стоит внести в список, – район Ла-Латина, где можно прогуляться по узким улочкам, посетить традиционные рынки. Там вы сможете пообедать в тапас-баре или полюбоваться столетними тавернами.

3. Бункеры дель Кармель, Барселона

Популярный среди туристов парк Гуэль стал настолько контролируемым и коммерциализированным, что потерял ту спонтанную радость, которую, вероятно, должен был бы приносить людям.

Вместо этого британец рекомендует туристам пройтись к Бункеры дель Кармель. Там у вас будет возможность полюбоваться захватывающими видами Барселоны без входной платы и толпы.

"Бывшая противовоздушная база предлагает 360-градусную панораму города и, как говорят, является любимым местом местных жителей, которые любят смотреть на закат с бокалом вина и друзьями", – рассказывают авторы материала.

4. Форментера, Ибица

Столица вечеринок привлекает многих ценителей развлечений и музыки. Однако Ибица – это место с высокими ценами на напитки и дорогими входными билетами в различные заведения. И в целом Ибица – это не только о шумных вечеринках, рассказывает Джеймс.

Он советует совершить короткий переезд на пароме до Форментеры. Там у вас будет возможность исследовать северную часть Ибицы, вокруг Сан-Хуана и Портинаткса.

"Там есть уединенные бухты, золотые песчаные пляжи, кристально чистые голубые воды, белоснежные деревни, где время остановилось, и пляжные бары, где богемная культура все еще процветает, за половину цены", – пишет Express.

5. Альтеа или Гуадалест, Бенидорм

Бенидорм – известное направление среди тех, кому по душе более бюджетный отдых. Несмотря на привлекательные цены, пляжи там могут быть переполнены, а рестораны часто подают не традиционные испанские блюда, а еду, ориентированную на международного потребителя.

"Бенидорм подходит для определенных путешественников, но если вы ищете испанскую культуру или аутентичную прибрежную жизнь, вы не найдете этого здесь", – пояснил Джеймс.

Он говорит, что стоит доехать до очаровательного города Альтеа или поселка Гуадалест, расположенного в испанских горах. Именно там любят отдыхать испанцы.

По словам эмигранта, настоящая Испания находится за пределами туристических карт и путеводителей.

"Мой совет прост: приезжайте рано или оставайтесь допоздна. Большинство известных мест можно посетить до 9 утра или после 7 вечера, когда однодневные туристы уже уехали. Поговорите с владельцами вашего жилья о том, где они едят и пьют. Местные жители редко дают неправильные советы, и вы откроете для себя места, которых нет в путеводителях", – рекомендует Джеймс Смит.

Туризм в Испании

Власти Испании взялись за борьбу с чрезмерным туризмом. Все чаще там проводят протесты. Местные возмущаются стоимостью жилья, ростом цен, дефицитом воды и засорением улиц.

Некоторые районы страны уже начали регулировать краткосрочную аренду. Барселона вообще планирует полностью запретить краткосрочную аренду жилья в течение нескольких лет.

