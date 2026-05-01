Трамп вычеркнул военную помощь Украине из бюджета США на 2027 год

Это при том, что оборонный бюджет США на следующий год станет рекордным.

В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год не предусмотрено финансирование военной помощи Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Об этом стало известно во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам.

Во время слушаний сенаторы прямо спросили представителей Пентагона, верно ли они поняли, что бюджетный запрос на 2027 год не предусматривает финансирования программы USAI (помощь Украине).

"Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI", – ответил исполняющий обязанности финансового руководителя Минобороны США Джулс Херст.

Справка УНИАН. USAI является одной из ключевых программ американской военной поддержки Украины. Она позволяет Пентагону заказывать вооружение и военную технику для ВСУ напрямую у производителей.

Важно отметить, что бюджетный запрос администрации Трампа на 2027 финансовый год предусматривает рекордные расходы на оборону – около 1,5 трлн долларов. Это на 50% больше, чем в текущем году.

Пока речь идет лишь о бюджетном запросе администрации. Окончательное решение будет принимать Конгресс США. Процесс рассмотрения и согласования оборонного бюджета традиционно длится несколько месяцев, а сам документ может существенно измениться при прохождении через Палату представителей и Сенат. Ожидается, что окончательная версия бюджета на 2027 финансовый год будет принята осенью – до начала нового финансового года в США, который стартует 1 октября.

Военная помощь США Украине

Как писал УНИАН, после начала российской агрессии против Украины в 2014 году США постепенно наращивали военную поддержку Киева. Основным механизмом стала именно программа Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), действующая с 2016 года и через которую Пентагон финансировал подготовку украинских военных, закупку оборудования, средств связи, радаров, беспилотников и другого вооружения. До начала полномасштабного вторжения России общий объем американской военной помощи Украине оценивался в несколько миллиардов долларов.

После начала большой войны в феврале 2022 года объемы помощи США Украине выросли во много раз. При администрации Джо Байдена общий объем военной помощи США Украине по различным программам превысил 60 млрд долларов.

Однако после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году Вашингтон фактически прекратил выделять новые пакеты бесплатной военной помощи, но продолжил поставлять оружие по уже одобренным пакетам времен Байдена. По настоянию демократов в бюджеты США на 2025 и 2026 годы удалось включить мизерные объемы помощи Украине на уровне нескольких сотен миллионов долларов.

Таким образом, 2027 год может стать первым с 2016 года, когда США не будут предоставлять прямую бесплатную военную помощь Украине.

