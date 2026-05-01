В Киев наконец-то придет тепло: когда температура поднимется до +23 градусов

4–6 мая максимальная дневная температура достигнет 23 градусов тепла.

В ближайшее время в Киев и Киевскую область придет долгожданное весеннее тепло, которое распространится из Западной Европы.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Украинского гидрометеорологического центра, 2 мая этот процесс только начнется.

Так, в ближайшую ночь в большинстве районов области еще будут наблюдаться заморозки (в Киеве они маловероятны), а днем термометры покажут 12-15 градусов тепла.

"Уже с воскресенья начнет теплеть, и 4-6 мая ночью будет 6-9° тепла, днем максимальная температура достигнет 20-23°", – сообщили синоптики.

Они также добавили, что в области высокого атмосферного давления будет преобладать малооблачная сухая погода со слабым ветром.

Как долго продержится тепло

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление в Украине продлится не менее недели. Температура постепенно повысится до 17-24 градусов тепла.

По ее словам, теплая погода в Украине продлится и на следующей неделе, но в следующие выходные температура воздуха снова несколько снизится.

