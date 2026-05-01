Нацбанк усилил гривню к доллару: официальный курс валют на 4 мая

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,60 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта ослабла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,91/43,94 грн/долл., а к евро – 51,66/51,68 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 мая снизился на 10 копеек и составлял 44,20 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 43,70 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 20 копеек и составил 51,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,10 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 44,20 гривни за доллар, а курс евро подешевел также на 10 копеек и составлял 51,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

