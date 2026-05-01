Россия неожиданно стала главным поставщиком нефти в Сирию, – Reuters

Сирийские власти, как правило, не сообщают в СМИ, откуда поступает нефть.

Российская Федерация резко увеличила экспорт нефти в Сирию, став основным поставщиком "черного золота" в страну, несмотря на недоверие к официальной Москве из-за поддержки изгнанного лидера Башара аль-Асада и прозападной политики нового правительства.

Согласно расчетам агентства Reuters и данным по отслеживанию судов от LSEG, MarineTraffic и Shipnext, в этом году поставки нефти из России в Сирию выросли на 75% – до около 60 000 баррелей в сутки.

По словам представителя сирийской компании по транспортировке нефти, который общался с журналистами на условиях анонимности, российское сырье обошлось Сирии дешевле, чем нефть марки Brent, а контракт на поставки был заключен до начала войны в Иране.

Reuters отмечает, что РФ поставляет нефть в Сирию судами, находящимися под санкциями Запада. При этом сирийские власти сообщают в государственных СМИ о прибытии партий нефти, но не раскрывают их происхождение.

"Единственная поставка, о которой упомянуло правительство, поступила из Саудовской Аравии в ноябре и была описана как грант", – отмечается в публикации.

В свою очередь представитель государственной Сирийской нефтяной компании заявил, что Дамаск пытается диверсифицировать источники поставок нефти и стремится заключить нефтяное соглашение с Турцией, однако безрезультатно.

Издание пишет, что до 2025 года Иран был основным поставщиком нефти в Сирию, тогда как роль России ограничивалась лишь эпизодическими поставками дизельного топлива.

"Данные французской аналитической компании Kpler свидетельствуют, что весь импорт нефти в 2024 году – около 22,2 млн баррелей – поступал из Ирана, который прекратил поставки после падения режима Асада", – отмечается в публикации.

Экспорт российской нефти и санкции США – последние новости

Несмотря на систематические удары украинских дронов, Россия в конце апреля увеличила экспорт нефти до самого высокого уровня за более чем месяц. Увеличению экспорта российского сырья способствовало ослабление санкций США после начала войны на Ближнем Востоке. По словам министра финансов США Скотта Бессента, Вашингтон продлил действие санкционного исключения, позволяющего продажу российской нефти, по просьбе "бедных стран".

Впрочем, несмотря на рост нефтяных доходов, российская экономика завершила первый квартал 2026 года в минусе. За январь–март ВВП "страны-бензоколонки" сократился на 0,3% в годовом выражении.

