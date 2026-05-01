'Национальный кэшбек' для украинцев с низкими доходами: на что больше всего тратят средства

Большую часть возвращенных средств люди тратят на коммунальные услуги.

Программой "Национальный кэшбэк" ежемесячно пользуются около 4,8 миллиона украинцев. Две трети пользователей – это семьи с доходом ниже среднего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время презентации результатов исследования функционирования программы "Национальный кэшбэк".

"Программа действительно стала с сентября 2024 года очень масштабной, и ежемесячно ею регулярно пользуются 4,8 миллиона украинцев. Карт "Национальный кэшбэк" выпущено еще больше. Программа, по моей оценке, даже немного лучше сработала, чем мы ожидали. Ею пользуются те люди, которые мы и хотели, чтобы ею пользовались. Это люди с более низким доходом, что вполне логично: если мы даем дополнительные скидки, то ими будут пользоваться люди, которые больше реагируют на изменение цен", – сказал Соболев.

По его словам, программа, помимо того, что стимулирует продажи украинских товаров, также способствует развитию безналичных расчетов, что, в свою очередь, помогает детинизации экономики.

Как рассказал вице-президент по развитию бизнеса Mastercard Services в Украине и Молдове Вадим Полищук, данные исследования свидетельствуют, что 63% пользователей программы "Нацкешбек" имеют семейный доход до 40 тысяч гривень, то есть ниже среднего уровня.

"Две трети пользователей программы – семьи с доходом ниже среднего. Это важно, потому что это действительно целевая поддержка тем, кому она нужна", – сказал он.

В то же время основная часть возвращенных средств идет на базовые нужды. В частности, около 70% кэшбэка украинцы тратят на оплату коммунальных услуг. Это составляет 13% от всех платежей за коммунальные услуги за соответствующий период.

"Люди тратят деньги на продукты питания, лекарства, моющие средства и товары для дома. Приятно, что книги тоже попали в этот топ – 8% людей копируют деньги на покупку книг", – добавил Полищук.

С 12 марта Кабмин ввел кэшбэк на топливо. Причиной этого решения стал скачок цен на топливо на АЗС из-за войны на Ближнем Востоке. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, при покупке на АЗС граждане смогут получить от государства 15% кэшбэка на дизельное топливо, 10% кэшбэка на бензин и 5% кэшбэка на автогаз.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Украине изменили перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбэк". Так, средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня текущего года.

Вас также могут заинтересовать новости: