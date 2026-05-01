Ситуация в районе Купянска ухудшилась, россияне смогли немного продвинуться, - Трегубов

Купянское направление остается одним из самых горячих. Сейчас ситуация там по сравнению с предыдущими месяцами осложнилась. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
"Купянское направление остается одним из самых горячих – россияне постоянно атакуют, пытаясь продвинуться к городу и вытеснить украинские силы за Оскол. Противник активно применяет тактику малых пехотных групп и даже использует инфраструктуру, в частности трубы, для скрытого проникновения, однако большинство таких попыток уничтожается еще на подходах", – подчеркнул он.
Как пояснил спикер, ситуация усложнилась по сравнению с предыдущими месяцами, но остается контролируемой, несмотря на постоянное давление и большие потери врага. По его словам, поле боя насыщено БПЛА и средствами поражения, что значительно затрудняет продвижение оккупантов и превращает их атаки в изнурительную тактику потерь. Трегубов подчеркнул, что Купянское направление сейчас является одним из очагов вражеской активности.
"Там есть два ключевых момента, ключевые территории – это город Купянск и правый берег реки Оскол. Проблема в том, что россияне активно пытаются прорваться с севера от города. Им немного удалось продвинуться в поселке Голубовка. Они используют различные инфраструктурные объекты, такие как трубы (газовые, – УНИАН) в своих попытках непосредственно проникать в северные районы города. На данный момент их удается уничтожать, но ситуация, когда они дошли до Голубовки, стала сложнее, чем была, например, несколько месяцев назад", – подчеркнул он.
Трегубов также отметил, что на левом берегу реки Оскол, где находится достаточно большой украинский плацдарм, россияне пытаются вытеснить наших воинов за реку, атакуя в направлении Купянско-Узлового. Наиболее активные попытки вклиниться идут через населенный пункт Кившаровка.
"Там ситуация тоже непростая, потому что россияне с нескольких сторон стоят и атакуют", – добавил он.
Ситуация на Купянском направлении
Как писал УНИАН, ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказывал, что российские военные пытались восстановить контроль над Купянском и через неработающий газопровод засылали в город пехотные группы. По его словам, в Голубовке до сих пор остаются трубы, через которые россияне, хоть и с большими потерями, но пытаются пролезть.
Институт изучения войны сообщал, что в районе Купянска украинские Силы обороны смогли создать непроходимую кольцевую зону, в пределах которой россияне не могут использовать технику на глубине 20-25 километров от линии фронта или пехоту в пределах одного километра от линии фронта. При этом, как пишут аналитики, если ВСУ смогут распространить эту тактику на всю линию фронта, это позволит остановить российское наступление.