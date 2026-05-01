Ситуация в районе Купянска ухудшилась, россияне смогли немного продвинуться, - Трегубов

По словам представителя, поле боя заполнено беспилотниками и средствами поражения, и это сдерживает продвижение врага.

Купянское направление остается одним из самых горячих. Сейчас ситуация там по сравнению с предыдущими месяцами осложнилась. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Купянское направление остается одним из самых горячих – россияне постоянно атакуют, пытаясь продвинуться к городу и вытеснить украинские силы за Оскол. Противник активно применяет тактику малых пехотных групп и даже использует инфраструктуру, в частности трубы, для скрытого проникновения, однако большинство таких попыток уничтожается еще на подходах", – подчеркнул он.

Как пояснил спикер, ситуация усложнилась по сравнению с предыдущими месяцами, но остается контролируемой, несмотря на постоянное давление и большие потери врага. По его словам, поле боя насыщено БПЛА и средствами поражения, что значительно затрудняет продвижение оккупантов и превращает их атаки в изнурительную тактику потерь. Трегубов подчеркнул, что Купянское направление сейчас является одним из очагов вражеской активности.

Видео дня

"Там есть два ключевых момента, ключевые территории – это город Купянск и правый берег реки Оскол. Проблема в том, что россияне активно пытаются прорваться с севера от города. Им немного удалось продвинуться в поселке Голубовка. Они используют различные инфраструктурные объекты, такие как трубы (газовые, – УНИАН) в своих попытках непосредственно проникать в северные районы города. На данный момент их удается уничтожать, но ситуация, когда они дошли до Голубовки, стала сложнее, чем была, например, несколько месяцев назад", – подчеркнул он.

Трегубов также отметил, что на левом берегу реки Оскол, где находится достаточно большой украинский плацдарм, россияне пытаются вытеснить наших воинов за реку, атакуя в направлении Купянско-Узлового. Наиболее активные попытки вклиниться идут через населенный пункт Кившаровка.

"Там ситуация тоже непростая, потому что россияне с нескольких сторон стоят и атакуют", – добавил он.

Ситуация на Купянском направлении

Как писал УНИАН, ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказывал, что российские военные пытались восстановить контроль над Купянском и через неработающий газопровод засылали в город пехотные группы. По его словам, в Голубовке до сих пор остаются трубы, через которые россияне, хоть и с большими потерями, но пытаются пролезть.

Институт изучения войны сообщал, что в районе Купянска украинские Силы обороны смогли создать непроходимую кольцевую зону, в пределах которой россияне не могут использовать технику на глубине 20-25 километров от линии фронта или пехоту в пределах одного километра от линии фронта. При этом, как пишут аналитики, если ВСУ смогут распространить эту тактику на всю линию фронта, это позволит остановить российское наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: