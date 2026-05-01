Рейтинг специальностей, о которых выпускники жалеют больше всего

Рынок труда для молодых специалистов становится все более суровым.

Диплом колледжа или университета часто рассматривается как способ закрепиться на рынке труда, который в последнее время стал сложным для начинающих специалистов. Но когда новые выпускники приступают к поиску работы, многие заявляют, что предпочли бы выбрать другую сферу обучения.

Примерно каждый пятый выпускник жалеет о выбранной специальности. Об этом сообщили в недавнем отчете ZipRecruiter, в рамках которого опросили 1500 выпускников 2025 года и еще 1500 студентов, заканчивающих обучение этой весной, пишет CBS News. Согласно данным сайта по поиску работы, выпускники гуманитарных факультетов чаще всего раскаивались в своем выборе, при этом многие выразили желание изучать научные или количественные дисциплины.

Сферами с самой высокой долей разочарования среди недавних выпускников стали политология, международные отношения или государственная политика – 46,3% специалистов в этих областях выразили недовольство своим выбором. За ними следуют специалисты в области коммуникаций, медиаисследований или связей с общественностью, из которых 39,2% признали, что сожалеют о своем решении.

Безусловно, не только гуманитарии сомневаются в своих специальностях: треть выпускников физических факультетов (физика, химия или науки о Земле) также выразили сомнения.

Сожаление может быть более острым для молодых специалистов из-за стресса при попытке закрепиться в карьере. Исследование Федеральной резервной системы показало, что работники среднего возраста в целом настроены более позитивно в отношении ценности своего диплома, чем молодые американцы. Вот список специальностей с долей выпускников, которые сожалеют о своем выборе, в порядке убывания:

Политология, международные отношения или государственная политика – 46,3%

Коммуникации, медиаисследования или связи с общественностью – 39,2%

Междисциплинарные или общие исследования – 35,0%

Физические науки (физика, химия, науки о Земле) – 34,1%

Уголовное правосудие или правоохранительные органы – 30,8%

Социология, антропология или социальная работа – 30,2%

Общественное здравоохранение или управление здравоохранением – 29,8%

Биологические науки (биология, нейробиология, генетика) – 28,4%

Английский язык, литература или журналистика – 28,3%

История или философия – 27,3%

Архитектура или городское планирование – 26,7%

Гостиничный бизнес, кулинария или туризм – 26,7%

Психология – 22,2%

Бизнес-администрирование, менеджмент или маркетинг – 21,7%

Математика или статистика – 21,2%

Сельское хозяйство, экология или природные ресурсы – 21,2%

Другие направления – 21,1%

Изящные искусства, исполнительское искусство или дизайн – 20,7%

Иностранные языки или лингвистика – 20,0%

Финансы, бухгалтерский учет или экономика – 19,8%

Многие молодые работники с трудом находят вакансии в нынешних условиях на фоне общего сокращения рабочих мест. Вакансии начального уровня составляли 38,6% объявлений на ZipRecruiter по состоянию на 1 марта, что меньше, чем 43,4% два года назад. Исследование подчеркнуло, что количество таких рабочих мест сокращается одновременно с ростом спроса на эти позиции.

Поиск работы – не единственное препятствие, с которым сталкиваются новички. Выходя на рынок труда, недавние выпускники также могут столкнуться с досадной реальностью: работа в их сфере оплачивается ниже, чем они ожидали.

Для тех, кто изучал общественное здравоохранение, оплата после трудоустройства оказалась на 43,8% ниже ожидаемой. Среди выпускников факультетов сельского хозяйства, экологии или журналистики вознаграждение было на 30% меньше их ожиданий.

Дипломы медсестер приносят плоды

Для тех, кто беспокоится о карьерных перспективах, обучение сестринскому делу может обеспечить более надежный путь к трудоустройству.

В ZipRecruiter выяснили, что почти треть выпускников факультетов сестринского дела нашли работу еще до окончания учебы. Медицинские работники остаются востребованными, особенно в условиях старения населения США. Этот сектор продолжает стимулировать рост занятости: на долю рабочих мест в здравоохранении пришлось 43% от общего прироста фонда заработной платы в марте.

Выпускники этого направления также выигрывают от более высокой оплаты труда. Согласно отчету, те, кто изучал сестринское дело, получили самую высокую медианную зарплату после окончания учебы по сравнению с другими специальностями – 70 000 долларов в год (около 2 780 000 гривен).

