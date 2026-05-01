Крупнейший производитель памяти предупредил о сохранении дефицита до 2030 года

Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти на мировом рынке может затянуться куда дольше, чем предполагалось. Если раньше ожидалось, что ситуация начнет выравниваться к 2026–2027 годам, то теперь речь идет о более затяжном кризисе – вплоть до конца десятилетия, пишет Neowin.

Текущий дефицит памяти уже серьезно отстает от спроса, и разрыв между спросом и предложением продолжит расти. Причина – стремительный рост потребностей со стороны ИИ-компаний и дата-центров. Им требуется огромное количество памяти и эти заказы буквально "съедают" доступные объемы.

В Samsung признают, что даже при наращивании производства ситуация не успевает стабилизироваться: строительство новых фабрик занимает годы, а спрос на память продолжает усиливаться. По последним прогнозам, разрыв между предложением и потребностями рынка в 2027-ом станет еще больше, чем в 2026-ом.

Для обычных пользователей это означает, что техника будет только дорожать. Телефоны, ноутбуки, игровые устройства и остальная электроника напрямую зависят от стоимости памяти, а значит рост цен продолжится.

Эксперты напомнили, что Samsung остается крупнейшим производителем памяти в мире (как DRAM, так и NAND). Если даже она не может нарастить выпуск достаточно быстро, чтобы успеть за растущим спросом, то меньшие игроки – SK Hynix и Micron – тем более в одиночку не смогут компенсировать образующийся дефицит на рынке.

УНИАН уже рассказывал, что из-за нехватки памяти Apple отложила выпуск MacBook с сенсорным экраном, а NVIDIA впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

Вас также могут заинтересовать новости: