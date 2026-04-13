Тайна Ибицы: на остров съехались люди со всего мира и принесли с собой смертельную болезнь

История уходит корнями глубоко в Африку.

На испанском острове Ибица международная группа исследователей провела генетический анализ останков 13 человек, живших в период между 950 и 1150 годами н.э. Исследование показало, что остров был настоящим "плавильным котлом" цивилизаций, пишет IndiaDefenceReview.

Ученые использовали древнюю ДНК, найденную на средневековом исламском кладбище Макбара Мадина Ябиса. По имеющимся данным, небольшая городская община на периферийном острове на самом деле была тесно связана с миграционными путями, простиравшимися от Европы до глубин Африки.

Генетики под руководством Рикардо Родригеса-Варелы установили, что состав населения менялся молниеносно. По мнению исследователей, основное смешение произошло около 869 года н.э. – всего через поколение после завоевания острова.

Большинство жителей имели смесь европейских и североафриканских генов, но двое человек происходили с территорий современного Сенегала и Чада.

Также анализ пролил свет на судьбу местных жителей – муладов. Двое людей имели лишь около 11–13 % африканской крови, что свидетельствует об их иберийских корнях. Это подтверждает тот факт, что культурное и религиозное обращение в ислам происходило значительно быстрее, чем генетическое смешение.

Помимо происхождения, обнаружили и биологические угрозы того времени. В зубах умерших обнаружили следы гепатита B, парвовируса и пневмонии. Но самой важной находкой стал первый генетически подтвержденный случай проказы в исламской Иберии.

Как оказалось, найденная болезнь была идентичной той, что бушевал в Швеции и Барселоне, это подтверждает тесные связи Ибицы со всем средневековым миром.

Находки морских глубин

Ранее УНИАН писал, что в Швейцарии на дне озера археологи нашли 1000 сокровищ времен Римской империи. Сначала они перепутали находки с минами и боялись подплывать.

"Мы осторожно подошли к этой куче кругов, которая могла быть складом мин, оставленных после Второй мировой войны. Но когда я включил свет камеры, появился характерный цвет терракоты. Глядя на разбитые тарелки, мы поняли, что эта находка была необыкновенной", – поделился воспоминаниями руководитель миссии.

