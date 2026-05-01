Первая страна мира получила новейшую версию Leopard 2, и это не Германия

Танк Leopard 2A8NO уже готовят к возможному противостоянию с армией РФ.

Норвегия стала первой страной в мире, получившей новейшую версию танка Leopard 2. Как пишет Defense Express, речь идет о версии Leopard 2A8NO.

Издание отмечает, что контракт на приобретение 54 немецких танков был подписан в феврале 2023 года. Общая смета составляла 1,68 млрд евро, то есть по 31 млн евро за танк.

Изначально речь шла о версии Leopard 2A7, но вскоре контракт был скорректирован на более продвинутую версию Leopard 2A8, причем в специальной модификации для использования на крайнем севере. Именно так и возникла конфигурация Leopard 2A8NO.

Из-за этих корректировок общая смета выросла до 2 млрд евро, то есть каждый танк стоит уже 37 млн евро.

Пока что поступили только 2 из 54 заказанных машин. Заказанные танки должны поступить на вооружение норвежской бригады Nord, дислоцирующейся в районе города Тромсё к северу от Северного полярного круга.

Конфигурация Leopard 2A8NO поставляется с комплексом активной защиты Trophy от израильской фирмы Rafael, также на них устанавливается система управления и контроля ICS/CORTEX system от Kongsberg, норвежские системы навигации и тактической осведомленности. Кроме того, танк адаптирован к эксплуатации в чрезвычайно суровых условиях северной Норвегии.

Зачем норвежцам танки на крайнем севере? Ответ очевиден: в Заполярье Норвегия имеет несчастье в виде почти 200 км общей границы с РФ. К тому же именно в этой части норвежские горы превращаются в относительно пологие холмы, где использование танков вполне возможно.

Как сообщает Defense Express, первый танковый эскадрон (14 машин) на Leopard 2A8NO должен быть сформирован осенью 2027 года. В целом же всю партию этих танков норвежская армия должна получить к 2028 году.

Как отмечают аналитики, во время конкурса на поставку танков конкуренцию немецкому Leopard 2 составляли южнокорейские танки K2. И хотя "корейцы" ощутимо дешевле, к их надежности есть определенные вопросы, а здесь еще и необходимость эксплуатировать их в условиях крайнего севера.

