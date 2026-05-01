Свернут ли 'Национальный кэшбек': в Минэкономики сделали важное заявление

В Украине рассматривают эту программу как долгосрочный инструмент поддержки экономики.

В правительстве намерены продлить государственную программу "Национальный кэшбэк" из-за экономического эффекта и роста спроса на украинскую продукцию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив во время презентации результатов исследования функционирования программы "Национальный кэшбэк".

По его словам, проект работает уже около двух лет, за это время существенно расширился и к нему постепенно добавляются новые сферы.

"Правительство на сегодняшний день настроено продолжать указанную программу. Мы видим очень крутой эффект. Мы видим переход потребления на украинскую продукцию. Мы все хорошо знаем, что украинская продукция, купленная в Украине, возвращается почти на 40% в виде налогов различного типа в разные бюджеты", – сказал Киндратив.

Видео дня

Заместитель министра добавил, что полученные результаты исследования позволяют рассматривать программу как долгосрочный инструмент поддержки экономики.

"Национальный кэшбэк" – главные новости

В Минэкономики сообщали, что средства, зачисленные на специальный счет "Национальный кэшбэк", могут быть использованы до 30 июня. Тогда сообщалось, что решения относительно объемов финансирования программы могут уточняться и корректироваться в течение года в зависимости от спроса, результативности и бюджетных возможностей.

С 1 марта государственная программа поддержки украинской продукции заработала по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка (5% и 15%) в зависимости от категории товаров. Целью было усиление поддержки украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

