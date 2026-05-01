Россия бьет рекорд: в ГУР рассказали, сколько иностранцев агрессор привлек к войне в Украине

На сегодняшний день в "мясных штурмах" российской армии в Украине уже погибло более 5 тысяч наемников.

В 2026 году Россия планирует принять в армию рекордные 18 500 иностранцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, цитируя секретаря Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными бригадного генерала Дмитрия Усова, который выступил во время дискуссии "Иностранные боевики в российской армии: как остановить глобальную схему вербовки".

Усов отметил, что в составе российской оккупационной армии воюют более 10 000 новобранцев из Центральной Азии, около 1 800 - из Южной Азии, от 1 700 - из Африки и, по разным оценкам, от 1 000 - из Латинской Америки, а также около 14 000 из КНДР.

По его словам, в этом году Россия планирует набрать рекордные 18 500 иностранцев. При этом он добавил, что это важный ресурс для государства-агрессора на фоне массовых потерь собственного населения на войне против Украины.

Усов отметил, что вербовка иностранных граждан в российскую оккупационную армию по всему миру усиливает транснациональные сети торговли людьми, а значит, это вызов для глобальной безопасности.

Он подчеркнул, что речь идет о незаконном вербовке иностранцев путем принуждения и обмана как на территории России, так и в разных странах мира, и ответственность за это должен нести Кремль.

Усов сообщил, что по имеющимся данным, потери иностранных наемников российской армии в "мясных штурмах" на войне против Украины составляют не менее 5 149 человек.

"Некоторым повезло - они попали в украинский плен. Сегодня Коордштаб опекает наемников из 48 стран: среди "топов" - Таджикистан, Узбекистан и Беларусь", - отметил он.

Вербовка Россией иностранцев - что известно

Как сообщал УНИАН, администрация Дональда Трампа имеет основания полагать, что власти Кубы непосредственно причастны к поставкам живой силы для российской армии. Об этом писало издание Axios, ссылаясь на рассекреченный отчет Государственного департамента США.

Как говорится в материале, Гавана могла не только знать о вербовке, но и активно содействовать этому процессу.

В отчете, направленном в Конгресс, отмечается, что на сегодняшний день кубинцы стали одной из самых многочисленных групп иностранных наемников, воюющих против ВСУ.

Согласно тексту документа, официальная Гавана пытается откреститься от участия в конфликте, однако факты свидетельствуют об обратном. Государственный департамент подчеркивает избирательность действий кубинских властей в отношении мобилизации своих граждан Россией.

При этом отмечается, что нет информации о том, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако в отчете говорится, что есть веские признаки того, что режим разрешал или выборочно способствовал этому потоку.

Большинство открытых источников информации указывают на то, что в любой момент времени в Украине воюют тысячи наемников.

