Держал миску и лампу: археологи обнаружили останки мужчины, который бежал из Помпеев

Когда в 79 году н.э. взорвался Везувий, в результате чего был разрушен город Помпеи, политический деятель Плиний Младший наблюдал за разворачивающейся катастрофой из Мизено, расположенного на противоположном берегу Неаполитанского залива. Об этом пишет Smithsonian magazine.

Впоследствии он упомянул в письме об ужасах, свидетелем которых стал, описывая, как жители города "привязывали подушки к голове, чтобы защититься от дождя камней".

Даже когда наступал рассвет, они несли факелы, чтобы видеть сквозь тьму, которая была "темнее и гуще, чем любая ночь".

В то же время в наше время археологи нашли два скелета за пределами стен древнего города, которые подтверждают эти детали из рассказа Плиния.

"Первая жертва, мужчина в возрасте около 35 лет, погиб вскоре после извержения, когда на город посыпался вулканический пепел. Второй, мужчина в возрасте от 18 до 20 лет, вероятно, погиб от пирокластических потоков несколько часов спустя", - говорится в материале.

Пожилого мужчину нашли рядом с терракотовой миской. По словам ученых, которые опубликовали свои выводы на этой неделе в журнале Scavi di Pompei, он, вероятно, использовал этот артефакт для защиты головы. Кроме того, при себе у него была маленькая масляная лампа.

"Исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы создать цифровую реконструкцию попытки побега мужчины. На изображении он бежит по улицам, заваленным обломками, держа чашу над головой. На заднем плане видно извержение Везувия", - добавляет издание.

Эти скелеты были обнаружены вблизи некрополя Порта Стабия, расположенного за южными воротами Помпеев. Оба мужчины, скорее всего, пытались бежать из города и добраться до побережья.

"Младшая жертва, судя по всему, пережила начальные этапы извержения, и исследователи полагают, что он пытался бежать из города во время короткого перерыва в вулканической активности. Но затишье длилось недолго, и пирокластические потоки смыли его", - подчеркивают в публикации.

В то же время пожилого мужчину нашли сгорнувшимся с поднятой правой рукой, в которой он держал чашу. Лампа лежала возле его левой руки. На одном из пальцев ноги он носил железное кольцо, а при себе имел десять бронзовых монет.

По словам ученых, этот мужчина, скорее всего, бежал с вещами, которые, как он считал, помогут ему выжить, а именно с деньгами, светом и укрытием.

"В исследовании ученые признают, что изображения, созданные искусственным интеллектом, могут сглаживать нюансы, содержащиеся в сложных археологических данных, и что некоторые ученые могут счесть их слишком сенсационными, напоминающими искусство из видеоигр или комиксов. В то же время они утверждают, что такие иллюстрации помогут погрузить общественность в историю древнего города", - отмечает Smithsonian magazine.

Другие интересные находки

Как писал УНИАН, в Берлине школьник случайно нашел монету из античной Трои. Эта монета является первым древнегреческим артефактом, который когда-либо был найден в столице Германии.

Также сообщалось, что в Швейцарии археологи обнаружили римский хлеб, которому 2000 лет. Вероятная "выпечка" имеет примерно 10 см в ширину и 3 см в толщину и, скорее всего, является разновидностью плоского хлеба.

