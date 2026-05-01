'Обострение': Melovin заинтриговал признанием после разрыва с женихом-военным

Певец ответил на вопрос, открыт ли он к свиданиям.

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) признался, что после разрыва с женихом-военным Петром Злотей уже начал ходить на свидания.

"Весеннее обострение", - заявил он в программе "Тур зірками".

А отвечая на вопрос, открыт ли он к свиданиям, певец заявил:

"Я всегда вообще открыт ко всему… У меня было очень-очень воодушевляющее свидание. Я желаю вам также их иметь. Если вы хотите быть счастливым человеком, не ограничивайте себя".

Также Melovin признался, что ему сейчас нравится:

"Мне нравится сейчас быть в очках, потому что таким образом я могу засматриваться на парней и на девушек. И просто наслаждаться этим".

Напомним, как ранее писал УНИАН, 23 ноября 2025 года Melovin сообщил о помолвке с бойфрендом и впервые показал своего избранника - Петра Злотю, инструктора и парамедика ВСУ.

Но уже 14 февраля 2026-го певец заявил, что расстался с женихом, и написал: "Спасибо за опыт. Прошу СМИ воздержаться от допросов. Ради моего спокойствия и спокойствия Петра - я ничего не буду комментировать. С Днем святого Валентина всех".

