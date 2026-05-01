Что скрывала Вир: археолог раскрыл, как сокровище главы англиканской церкви оказалось в реке

Археолог из Даремского университета Гэри Бенкхед обнаружил в реке Вир (Англия) коллекцию редких религиозных артефактов, которые, как выяснилось, были намеренно выброшены в воду. Исследователь также объяснил, почему эти ценности оказались на дне реки, сообщает Fox News.

Среди находок – бронзовое распятие, серебряная ложка для крещения, серебряный ключ, икона XIX века с изображением Христа, а также серебряная медаль 1964 года. Кроме того, археолог наткнулся на медали, посвященные Второму Ватиканскому собору, и украшения, связанные с коронацией Елизаветы II.

Бэнкхед связал найденный клад с Майклом Рамзи – архиепископом Кентерберийским, возглавлявшим Церковь Англии в 1961–1974 годах.

По словам исследователя, такая находка является "чрезвычайно необычной", особенно учитывая ее возможную связь с главой Церкви Англии. За годы исследований он поднял из реки более 14,5 тысяч предметов, однако эта коллекция сразу привлекла его внимание.

Необычный способ "погребения"

Археолог отметил, что предметы не были разбросаны случайно. Они лежали группами, что свидетельствует об умышленном их сбросе в воду.

Именно этот факт стал ключом к разгадке: по словам Бэнкхеда, характер расположения артефактов указывает на то, что их целенаправленно бросали в реку с одного места, а не потеряли случайно.

Вместо этого Гэри Бенкхед обнаружил "четкие скопления" артефактов под мостом Prebends Bridge – одним из самых известных в Дареме. По его словам, это выглядело так, будто кто-то стоял на мосту и намеренно сбрасывал предметы в воду.

В течение следующих двух лет исследователь поднимал находки из реки и документировал их. Впоследствии он заметил четкую закономерность, которая помогла воссоздать события. Оказалось, что от артефактов избавилась домработница архиепископа – Одри Гитон – по указанию жены Майкла Рамзи, Джоан Рамзи. Характер размещения предметов не свидетельствовал о преступлении.

Как отметил Бэнкхед, полная картина сложилась только после разговора с племянницей Хитон, которая поделилась дневниками и воспоминаниями о тете. Выяснилось, что Джоан Рамзи упаковывала вещи небольшими партиями в пластиковые пакеты, утяжеляла их камнями и приказывала выбрасывать в воду, чтобы они точно тонули. Точная причина такого решения неизвестна, но, по предположению археолога, эти предметы могли не подлежать продаже или передаче.

Племянница рассказала, что Гитон была "чрезвычайно опечалена" таким поручением, ведь осознавала историческую и материальную ценность вещей. По словам Бэнкхеда, этот случай сильно повлиял на женщину и остался для нее болезненным воспоминанием.

Процесс избавления от артефактов происходил тайно: домработница выбрасывала пакеты во время прогулок с собаками рано утром или поздно вечером, чтобы никто этого не видел. Исследователь подчеркнул, что предметы были распределены систематически: вещи, связанные с греческим православием, лежали вместе, артефакты, связанные с Ватиканом, – отдельно, а остальные – в четких группах под различными опорами моста.

Сам Бэнкхед подчеркнул, что не считает себя "охотником за сокровищами" в коммерческом смысле. После оценки находки он передал свою долю средств благотворительной организации, ведь для него важнее история, а не финансовая выгода.

Археолог также отметил, что каждый предмет имеет свою историю и является результатом работы мастеров. Хотя эти артефакты относительно современны, это не первый случай в британской истории, когда религиозные предметы намеренно оказывались в воде.

По его словам, эта находка выглядит как современное продолжение древней традиции – оставлять реки последним прибежищем для религиозных или лично значимых предметов. Такая практика, как подчеркнул Бэнкхед, берет свое начало еще с позднего средневековья и сохранялась даже в XX веке.

