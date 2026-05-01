Пехотинцам – до 400 тысяч гривень: Зеленский анонсировал о повышении зарплат военных

Для тыловых должностей минимальный уровень должен составлять не менее 30 тысяч гривень, отметил президент.

Должно быть обеспечено внедрение специальных контрактов для украинских пехотинцев с выплатами в размере 250-400 тысяч гривень в зависимости от выполнения боевых задач.

Об этом в своем Telegram-канале в отношении реформы армии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы, военное командование и правительство определили формулу изменений. В мае состоится согласование всех ключевых деталей, а в июне реформа стартует.

"И уже в июне должны быть первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины", – подчеркнул глава государства.

Увеличить денежное обеспечение

Зеленский сообщил, что дал задание ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

"Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривень для тыловых должностей. Для боевых позиций – в разы больше. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", – подчеркнул президент.

Спецконтракты для пехотинцев

Он также отметил, что особое внимание должно уделяться пехотинцам. Так, украинский пехотинец, который "держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает".

"Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в размере 250–400 тысяч гривень в зависимости от выполнения боевых задач", – заявил Зеленский.

Комплектование подразделений

Кроме того, он сообщил, что будут изменены подходы к комплектованию наших подразделений личным составом и управлению людьми.

"Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев", – отметил глава государства.

Как работа будет продвигаться дальше

Зеленский также сообщил, что поручил военному командованию и министру обороны Украины обсудить реализацию реформы с нашими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.

"На следующей неделе ожидаю доклад о конкретных шагах по реализации реформы, в частности, о графике повышенных выплат, начиная с июня, и системе обновленных контрактов", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за президентский законопроект, которым до 2 августа был продлен срок действия военного положения в Украине. Кроме того, до 2 августа был продлен срок действия всеобщей мобилизации в Украине.

Это уже 19-й раз с 2022 года, когда проходило голосование за продление сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. 30 апреля Зеленский подписал эти два закона.

