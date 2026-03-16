MSI предупреждает о падении рынка ПК и росте цен на игровые компьютеры

Тайваньский производитель видеокарт MSI заявил, что мировой рынок персональных компьютеров может столкнуться с заметным спадом уже в этом году. По оценкам производителя, продажи ПК могут сократиться на 10–20%, тогда как цены на игровые системы, наоборот, вырастут, сообщает издания Money UDN со ссылкой на комментарии руководства компании, прозвучавшие во время последнего брифинга для инвесторов.

По данным MSI, одной из ключевых причин является нехватка графических процессоров от NVIDIA. Компания утверждает, что поставки игровых видеокарт NVIDIA сейчас примерно на 20% ниже реального спроса рынка, что напрямую влияет на производство игровых компьютеров и видеокарт.

"Этот год стал самым сложным для компании с момента её основания. Индустрия ПК сталкивается с серьёзными проблемами, главным образом из-за острой нехватки памяти. Помимо Micron, SK hynix и Samsung, MSI также имеет долгосрочные партнёрские отношения с тайваньскими поставщиками, такими как Nanya Technology (2408). Поставки графических процессоров NVIDIA также недостаточны, дефицит оценивается в 20%. В результате, по его оценкам, рынок ПК сократится на 10-20%, что более серьёзно, чем прогнозируемое исследовательскими компаниями снижение на 10%", - сообщил Хуан Цзиньцин.

Ограниченные поставки комплектующих, по словам представителей компании, могут привести к сокращению объемов производства ПК. При этом производители будут вынуждены повышать цены на готовые системы.

В MSI прогнозируют, что стоимость игровых компьютеров может увеличиться примерно на 15-30%. Одновременно компании отрасли могут сосредоточиться на более дорогих моделях устройств, чтобы компенсировать рост затрат. Дополнительным фактором давления на рынок называют рост цен на компоненты и изменение приоритетов производителей чипов. Всё больше мощностей направляется на выпуск графических процессоров для систем искусственного интеллекта и дата-центров, что снижает доступность GPU для потребительского сегмента.

Компания добавила, что располагает запасами памяти, достаточными примерно на один-два месяца, и не планирует гнаться за объемом продаж в нижнем ценовом сегменте. В то же время, и это очевидно, MSI уделяет больше внимания своему серверному бизнесу, где она нацелена на ежегодный рост выручки на 50-100% в течение следующих трех-пяти лет.

Отметим, кризис памяти добрался до серверных процессоров. В частности, в Китае процессоры Xeo подорожали на 10%, а для осществления покупки приходится становиться в "очередь".

