Специалисты рассказали, какой процессор выбрать экономному геймеру в 2026 году

Современные бюджетные процессоры уже способны обеспечить комфортную производительность как в играх, так и в повседневной работе.

Эксперты авторитетного портала Tom's Hardware опубликовали обновленный рейтинг лучших бюджетных процессоров для ПК в 2026 году. В список вошли модели AMD и Intel, которые предлагают оптимальное соотношение цены и производительности для игр, работы и повседневных задач.

Специалисты протестировали десятки чипов и выделили 5 наиболее выгодных вариантов в различных ценовых категориях – от ультрабюджетных решений до моделей до $200.

Открывает список AMD Ryzen 5 7600X, который является безусловным лидером в сегменте 150-200 долларов. Этот 6-ядерный 12-поточный процессор на архитектуре Zen 4 способен разгоняться до 5,3 ГГц и обеспечивает отличную производительность как в играх, так и приложениях. Эксперты отмечают высокий уровень однопоточной и многопоточной производительности, а также поддержку современной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 4.0.

В категории $100-$150 победителем стал Intel Core i5-12400F. Этот чип имеет 6 ядер 12 потоков и показывает хорошую игровую производительность. Среди преимуществ – интерфейс PCIe 5.0 и поддержка как DDR4, так и DDR5, что особенно важно в условиях дефицита памяти.

Тем же, кто хочет сэкономить еще больше, есть смысл рассмотреть Ryzen 5 5600 на архитектуре Zen 3. Этот 6-ядерный чип предлагает хорошую производительность в играх и приложениях при цене примерно $100.

Если нужен процессор для ультрабюджетной сборки (до $100), то беспроигрышным вариантом станет Intel Core i3-13100F, который, несмотря на всего четыре ядра, обеспечивает высокую однопоточную производительность и способен справляться с современными играми при наличии дискретной видеокарты

Замыкает топ бюджетных чипов Ryzen 5 5600GT. Этот процессор сочетает 6 ядер Zen 3 и встроенную графику, способную запускать нетребовательные игры в разрешении 1080p без видеокарты.

Согласно актуальной статистике Valve, 56% компьютеров, зарегистрированных в Steam, используют процессоры Intel. На AMD приходится 43% и эта цифра растет каждый месяц.

Как УНИАН уже рассказывал, после видеокарт, SSD и ОЗУ кризис памяти добрался и до процессоров, хотя пока только серверных. В частности, в Китае процессоры Xeo подорожали на 10%, а для покупки приходится становиться в лист ожидания.

