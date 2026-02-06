После видеокарт, SSD и ОЗУ кризис памяти добрался и до процессоров, - СМИ

Причина та же – бурный рост инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

После видеокарт, ОЗУ, SSD и кулеров бум ИИ начал сильнее сказываться на процессорном сегменте, хотя пока и только на серверном. Reuters сообщает, что AMD и Intel уведомили клиентов о задержках поставок новых партий.

Например, на рынке Китая, на который приходится более 20% общей выручки Intel, уже наблюдается сильный дефицит процессоров Xeon – они подорожали на 10%, а для покупки приходится становиться в лист ожидания. Сообщается, что в отдельных случаях сроки поставки достигают шести месяцев.

В Intel признали, что быстрый рост внедрения ИИ привел к рекордному спросу. Компания хотела бы удовлетворить спрос, но попросту не успевает нарастить производственные мощности, хотя предпринимает активные меры и рассчитывает улучшить ситуацию с поставками во втором квартале 2026 года.

AMD также предупредила клиентов об ограничениях поставок некоторых продуктов – сроки выполнения заказов увеличились до 8-10 недель. Компания не может получить у TSMC больше процессоров, потому что фабрики последней забиты заказами от Nvidia и других приоритетных клиентов.

Эксперты отмечают, что такая ситуация может со временем затронуть и потребительский сегмент. Несмотря на различия между серверными и обычными CPU, их цепочки поставок во многом пересекаются, а значит, рост спроса способен привести к повышению цен на настольные процессоры.

Ранее появилась информация, что в 2026 году Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты. Также компания собирается урезать производство RTX 50xx и перенести следующее поколение игровых GPU.

Меж тем СМИ сообщают, что видеокарты AMD подорожают уже второй раз с начала года. Первый этап подорожания прошел в январе и затронул модели Radeon RX 9000, увеличив цены примерно на 5–10%.

