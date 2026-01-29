Компьютерные магазины убирают видеокарты и ОЗУ из витринных ПК из-за воровства

Дорогостоящие комплектующие теперь хранится на складе и устанавливается только при продаже.

В американских магазинах на фоне роста цен и продолжающегося дефицита RAM участились кражи компьютерного "железа" прямо из торговых залов. В первую очередь злоумышленников интересуют оперативка и видеокарты – компактные, дорогие и легко перепродаваемые компоненты, пишет Dexerto.

Одной из сетей, вынужденных пойти на крайние меры, стала Costco. В ряде магазинов покупатели заметили, что выставленные на витринах ПК выглядят как полноценные сборки с подсветкой и вентиляторами, но при этом лишены ОЗУ, а иногда и видеокарт. На корпусах размещается описание конфигурации, а сами компоненты физически отсутствуют.

Обсуждение ситуации активно развернулось на Reddit после публикации фото из торгового зала. Пользователи и сотрудники ритейла рассказали о реальных инцидентах, когда воры вскрывали корпуса демонстрационных компьютеров и похищали только планки DDR5, стоимость которых на рынке сейчас в 2-3 раза выше рекомендованной.

Источник на Reddit, сотрудник ритейла, рассказал, что решение об удалении компонентов принимается на уровне конкретного магазина, но сама оперативная память хранится на складе и устанавливается только в момент продажи компьютера покупателю.

По прогнозам, дефицит и высокие цены на комплектующие продлится до 2028 года. Для увеличения производства, которое удовлетворит спрос, нужно много времени.

Ранее стало известно, что из-за дефицита памяти Nvidia сокращает выпуск видеокарт с 16 ГБ памяти и отменяет серию GeForce RTX 50 Super, Sony переносит выход PS6 на пару лет, а дешевые SSD могут уйти в прошлое.

УНИАН рассказывал, что геймеры нашли необычный способ сэкономить на покупке оперативной памяти. Они покупают адаптеры-переходники с SO-DIMM на DIMM, позволяющие установить ноутбучные модули памяти в обычный ПК.

