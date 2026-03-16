Просят подождать 10-20 лет: в Кабмине рассказали о противниках скорого вступления Украины в ЕС

Они обосновывают это необходимостью проверить эффективность проведения реформ.

Некоторые страны-члены Европейского союза хотят проверить эффективность реформ Украины и подождать со вступлением в ЕС. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.

"Такие страны, как Германия, говорят: это сверхважный для нас вопрос, нам нужно доверие. Поэтому вы проведете реформы, и нам нужно условно 20 лет, чтобы вы "устоялись", чтобы мы убедились, что все работает. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто нужно доверие", - сказал Качка.

По его словам, балканские страны так долго вступали в ЕС, потому что "довоенная" методология была построена таким образом, что мало того, чтобы провести реформы, нужно доказать, что они необратимы.

Видео дня

"Что мы можем сделать? Мы помним, и все помнят, что когда Румыния и Болгария вступали в ЕС, был создан специальный механизм контроля и верификации CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - сказал вице-премьер.

Он пояснил, что тогда Еврокомиссия, несмотря на то, что Румыния уже была членом ЕС, должна была проверить, что Бухарест все выполняет, и могла своим решением ограничить права Румынии. Качка уточнил, что сейчас это называется "сейфгардами".

Вице-премьер подчеркнул, что у Украины нет 20 лет, чтобы ждать, пока все "устоятся". Качка добавил:

"Может, я преувеличиваю насчет 20 лет, пусть 10 лет - но для нас это вечность. И поэтому этот механизм сейфгардов и CVM - это абсолютно нормальная история".

Как сообщал УНИАН, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что европейские правительства не готовы назвать Украине конкретную дату вступления в Европейский союз, несмотря на настойчивые призывы Киева.

Вступление Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане, над которым в последние месяцы работали США, Украина и ЕС. Но во многих европейских столицах эту дату считают абсолютно нереалистичной, поскольку рассматривают вступление в ЕС как длительный процесс, в котором прогресс основан на заслугах страны-кандидата в адаптации к стандартам ЕС.

