Синоптик прогнозирует похолодание и мокрый снег в Украине уже в ближайшие дни

Солнечная и теплая весенняя погода подходит к концу.

В ближайшие дни в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег. Об этом на "Метеопрог" предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

"В ближайшие дни прогнозируется незначительное похолодание и небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом", - сообщил он.

По словам синоптика, относительно длительный период солнечной и сухой погоды, установившийся в Украине в начале марта, постепенно подходит к концу. Уже в первые дни этой недели ожидается заметное увеличение количества облаков, снижение атмосферного давления и температуры воздуха.

Видео дня

Под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега.

"Впрочем, среднесуточные показатели температуры останутся положительными, поэтому формирования снежного покрова не предвидится, кроме высокогорной части Карпат", – уточнил специалист.

Погода 16 марта

В понедельник, по данным Кибальчича, ожидается переменная облачность. Без осадков, только днем в восточной части местами пройдет небольшой дождь. Ветер 5 – 10 м/с, на Закарпатье 3 – 8 м/с. Температура воздуха днем +8…+13 °С.

Погода 17 марта

Во вторник в западных и восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье – с мокрым снегом. На остальной территории Украины сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер 3–8 м/с. Температура ночью будет снижаться до -2…+3 °С, днем +7…+12 °С, а в северо-восточной части, а также на крайнем западе похолодает до +2…+7 °С.

Погода 18 марта

В среду, по словам синоптика, уже на всей территории Украины ожидается пасмурная погода. Временами пройдут небольшой дождь и морось, а в северо-западных регионах местами дождь с мокрым снегом. Ветер усилится до 7–12 м/с. Ночью будет -2...+3 °С, днем +5...+10 °С, а в юго-западных регионах +7...+12 °С.

О том, что в Украине похолодает, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода на этой неделе будет прохладной – температура воздуха постепенно снизится и составит в дневные часы +5...+10 градусов. Также с 18 марта появятся периодические осадки.

