До сих пор не под санкциями: в разведке назвали производителей российского самолета Су-34

Разведчики обнародовали интерактивную 3D-модель и данные о производителях основных систем и компонентов самолета Су-34.

Треть российских предприятий, участвующих в производстве многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, до сих пор не находится под санкциями западных стран. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, разведчики обнародовали интерактивную 3D-модель и данные о производителях основных систем и компонентов самолета Су-34. Речь идет о том, что этот российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик - основной носитель управляемых авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) и унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ). Именно они, сообщает ГУР, являются одними из основных средств противника для поражения наземных целей на тактической и оперативной глубинах.

Сегодня, 16 марта, ГУР МО Украины обнародовало перечень из 79 предприятий, входящих в кооперацию по производству истребителей-бомбардировщиков и их основных компонентов и систем.

"Почти треть из них (более 2 десятков - УНИАН) не подпадают под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции, а значит, могут и в дальнейшем иметь доступ к необходимым иностранным компонентам и технологиям", - отмечают в разведке.

Среди таких предприятий:

АО "НАВИГАТОР" - производитель бортовой аппаратуры радиотехнической системы ближней навигации РСБН-85В и другого оборудования, входящего в состав навигационной системы Су-34;

АО "КОТЛИН-НОВАТОР", осуществляющее ремонт антенн для бортовой радиолокационной станции самолета;

ООО "ТД "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА", поставляющее продукцию из титановых сплавов;

АО "ОКБ ЗЕНИТ" - производитель систем бортового питания Су-34.

Новое российское оружие

Как писал УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что новая крылатая ракета РФ "Изделие-30" весит 800 кг и имеет дальность полета 1 500 км. Разведчики обнародовали интерактивную 3D-модель, основные составляющие и компоненты этой крылатой ракеты противника, а также данные о 20 предприятиях, задействованных в кооперации по производству. Первые случаи применения этого средства воздушного нападения зафиксировали в конце 2025 года.

