Трамп упрекнул Великобританию за нежелание поддержать операцию США в Персидском заливе

По словам президента США, британцы не пришли ему на помощь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Великобританией. Об этом он сказал после разговора с премьер-министром страны Киром Стармером.

Политики обсудили важность восстановления проходимости Ормузского пролива для прекращения перебоев в мировом судоходстве.

Известно, что накануне Трамп призвал Великобританию и другие страны направить военные корабли в Персидский залив.

"Великобританию можно считать союзником номер один, самым давним партнером и т. д., но когда я попросил их прийти, они не захотели. И как только мы фактически уничтожили угрожающий потенциал Ирана, они сказали: "Ну что ж, мы отправим два корабля", а я ответил: "Нам нужны эти корабли до победы, а не после нее", - отметил он в интервью Financial Times.

Ранее Axios писал, что Трамп хочет создать коалицию для возобновления работы Ормузского пролива. По его словам, США ведут переговоры с семью странами, подчеркнув, что миссия "будет небольшой", поскольку у Ирана "очень мало огневой мощи".

В частности, Трамп ожидает, что некоторые страны объявят о своей поддержке на этой неделе, сформировав "Ормузскую коалицию".

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высказался о блокаде Ормузского пролива. Он отметил, что этот пролив закрыт только для танкеров и кораблей, принадлежащих противникам Ирана и их союзникам.

"Пролив не закрыт для всех, он закрыт только для американских, израильских и подобных судов и танкеров, а для остальных нет ограничений", - сказал Арагчи.

