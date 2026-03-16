Могут ли все кошки мурлыкать: ветеринары пришли к неожиданному выводу

Все кошки, как большие, так и маленькие, могут рычать и шипеть.

Мурчание - это способ, которым кошка выражает свои эмоции, но это не всегда признак счастья. Оно может использоваться кошками для выражения голода, страха или других эмоций, а также для самоуспокоения, пишет catster.

Как оказалось, не все кошки мурлыкают. Большинство крупных кошек могут рычать, но не мурлыкать. В этот список входят тигры, львы, ягуары и леопарды. Пумы и более мелкие кошки, такие как рыси, могут мурлыкать, но не рычать.

"Разница заключается в подъязычном аппарате - наборе мелких костей и хрящей, поддерживающих язык и гортань. У мурлыкающих кошек подъязычный аппарат полностью окостенел и, следовательно, жесткий, что помогает гортани создавать вибрации мурлыканья при прохождении воздуха. Недавние исследования также указывают на то, что определенную роль играют специальные "подушечки" на голосовых связках", - добавляют в материале.

Хотя никто не знает, почему некоторые кошки мурлыкают, ученые предполагают, что мурлыканье эволюционировало как способ общения между кошкой-матерью и котятами или даже как механизм самовосстановления, ведь вибрации могут способствовать восстановлению тканей.

"Тонкие кости, создающие мурчание у мелких кошек, отсутствуют у крупных кошек. Вместо этого у них есть прочный хрящ, простирающийся от подъязычной кости до черепа, что придает им гибкость для громкого рычания", - объясняют в catster.

В то же время все кошки, как крупные, так и мелкие, могут рычать и шипеть. Рычание может быть угрозой или заявлением о праве собственности, однако шипение почти всегда является признаком недовольства. Некоторые ученые говорят, что кошки шипят как защитный механизм, имитирующий змей.

"Наконец, мяуканье характерно для домашних кошек, снежных леопардов, пум, гепардов и львят. Оно используется как способ найти друг друга или попросить что-то у другой кошки, например, еду или внимание. Вы, наверное, не раз слышали, как ваш кот мяукает на вас во время ужина или чтобы получить немного любви", - добавили в публикации.

