Директор Львовского теруправления Лопушанский отказался от должности в центральном аппарате НАБУ, - экс-прокурор

Руководитель Львовского территориального управления НАБУ Тарас Лопушанский, которого директор Бюро Семен Кривонос якобы планировал назначить на руководящую должность в центральном аппарате, сбежал из Киева домой. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.

"В результате, после нескольких недель пребывания в столице, Лопушанский доложил Кривоносу о невозможности дальнейшего исполнения обязанностей в Киеве, ссылаясь на семейные обстоятельства и необходимость постоянного присутствия во Львове из-за малолетних детей. После этого он вернулся к выполнению своих обязанностей во Львовском ТУ", - написал он.

Броневицкий напомнил, что еще 27 января сообщал о намерениях Кривоноса назначить на руководящую должность Лопушанского. Вероятно речь шла о месте одной из заместителей директора НАБУ Елены Варварской.

"Во внутренней среде самого НАБУ такие кадровые планы интерпретировались как своеобразная благодарность за активное участие в увольнении Гизо Углавы с должности первого заместителя директора Бюро", - утверждает Броневицкий.

По словам экс-прокурора, Лопушанский был переведен в Киев и назначен сначала и.о. заведующего всего хозяйства Бюро. Но, по утверждениям источников Броневицкого, Лопушанский не смог справиться на новом месте.

"По имеющейся информации, на протяжении десяти лет работы во Львовском ТУ Лопушанский выстроил систему управления таким образом, что пытался максимально дистанцироваться от принятия управленческих решений. В частности, речь идет о подписании документов, связанных с закупками товарно-материальных ценностей и другими процедурами публичных закупок. Такие функции, как правило, делегировались его заместителям. Переехав в центральный аппарат, Лопушанский попытался применить аналогичную управленческую модель, переложив процесс подписания финансово-хозяйственных документов на подчиненных. Однако в Киеве реализовать такую практику не удалось", - написал он.

Вас также могут заинтересовать новости: