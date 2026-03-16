Гигантское месторождение лития стоимостью свыше $1,5 триллиона нашли в США

Месторождение в кальдере может дать США конкурентное преимущество в сфере поставок аккумуляторов

В штате Орегон возможно находиться самое большое месторождение лития в США. Геологи оценивают его в 1,5 триллиона долларов.

Издание earth пишет, что месторождение Кальдера Макдермит содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития.

Отмечается, что более экологичный транспорт и хранение энергии из возобновляемых источников привели к резкому росту спроса на литий. Его легкий вес и превосходные электрохимические свойства делают его ключевым компонентом в производстве современных аккумуляторов.

В результате прошлых извержений образовалась кальдера, а по всей территории обширной котловины остались богатые минералами глины. Одно из исследований выявило высокий уровень содержания лития в этих отложениях, что свидетельствует о необычно высокой концентрации этого ресурса. Аналитики утверждают, что если методы добычи окажутся эффективными, США могут войти в число ведущих мировых поставщиков этого металла.

Эксперты отмечают, что месторождение в кальдере может дать США конкурентное преимущество в сфере поставок аккумуляторов. В то же время неправительственные организации считают, что краткосрочная прибыль не должна затмевать экологическое и историческое богатство высокогорной пустыни Орегона.

Горнодобывающие компании подчеркивают свое намерение соблюдать федеральные стандарты и учитывать мнения местных сообществ. Однако сохраняются разногласия относительно того, насколько искренни эти усилия.

Организация Sierra Club Oregon полагает, что можно разработать альтернативы литию или найти более эффективные способы добычи этого металла. Сторонники проекта утверждают, что эти глины представляют собой важнейший ресурс в эпоху, когда все крупные автопроизводители переходят на выпуск электромобилей.

Цены на литий - последние новости

29 октября 2025 года цены на литий в Китае росли из-за уверенность в спросе на аккумуляторные батареи.

По данным BloombergNEF, объем новых мощностей по хранению энергии во всем мире будет ежегодно устанавливать рекорды до 2035 года, укрепляя позиции Китая и США как крупнейших рынков.

По словам аналитика консалтинговой компании Adamas Intelligence Криса Уильямса, в этом году спрос на аккумуляторы для электромобилей вырастет на 20%, а спрос на ESS - на 50%.

