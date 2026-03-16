Страны Африки осторожно обходят стороной вербовку своих граждан в армию РФ, - Reuters

Африканские страны хотят вернуть своих граждан, но опасаются вызвать гнев Москвы.

Последние новости о масштабах вербовки африканцев в российскую армию для войны в Украине вызвало гнев в таких странах, как Кения, Гана и Южная Африка. Однако их правительства не спешат реагировать и осторожно ппытаются обходить стороной эту тему, опасаясь вызвать гнев Москвы, пишет Reuters.

"Мы хотим, чтобы кенийцев остановили – их вообще не следует призывать в армию. Мы испытываем сильное давление со стороны некоторых пострадавших семей, которые сейчас набираются смелости, чтобы выступить и рассказать об этой проблеме", - заявил агентству Reuters министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади

Однако Мудавади добавил, что он "прагматичен и реалистичен" в этом вопросе, назвав Россию сверхдержавой, с которой у Найроби давние отношения.

Видео дня

"Это не конфронтация", – сказал он. – "Нам нужны совместные усилия, чтобы решить эту проблему".

По данным украинской разведки только кенийцев в российскую армию было завербовано более чем 1000 человек. В феврале Гана заявила, что более 50 ганцев погибли в войне на Украине после того, как были "вовлечены в бой". Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил агентству Reuters, что реальная цифра может быть выше.

При этом он сказал, что Гана поддерживала и будет поддерживать дипломатические отношения с Россией. "Но позвольте мне внести ясность: там, где гражданам Ганы причиняют вред, их обманывают или втягивают в войну, которую они не понимают, мы будем говорить прямо и будем действовать", – сказал он.

Тем не менее, большинство африканских правительств, вероятно, займут осторожную позицию Южной Африки, которая стала свидетелем того, как десятки ее граждан были обманом вовлечены в войну на Украине, считает Reuters.

Аблаква заявил, что работает с другими африканскими странами, пытаясь решить эту проблему на континентальном уровне.

"Это масштабнее, чем Гана", – сказал он. "Если африканцев заманивают в иностранную войну обманом и эксплуатацией, то Африка должна коллективно отреагировать".

В то же время Пьер Пигу, старший консультант Международной кризисной группы, сказал, что, по его мнению, эта проблема не повлияет на отношения между Россией и африканскими странами, пока не будет значительной политической реакции.

"Для подавляющего большинства людей это сводится к тому, что "эти парни просто пытаются заработать на жизнь". И поскольку их страны не предоставляют им такой возможности, они будут… использовать возникающие возможности", – сказал он.

Африканские наемники в России

Ранее СМИ узнали, как Россия вербует иностранных наемников. В частности, журналисты изучили одну из частных компаний - московский центр "Воевода". Отмечается, что частные вербовщики ищут себе в команду студентов-лингвистов со знанием английского, французского, арабского, хинди, суахили, урду и других языков.

The Telegraph писал, что Россия запретила вербовку иностранцев, чтобы задобрить союзников из Африки. Отмечается, что Москва выпустила "стоп-список" для военных вербовщиков, запрещая гражданам из 43 стран поступать на службу. В список вошли Китай, Индия, Бразилия, Турция, Куба, Иран и Венесуэла, а также многие африканские страны.

