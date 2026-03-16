'Нам есть чему поучиться у вас': в НАТО хотят открыть свой рынок для украинских дронов

В НАТО ощущают все большее давление в виде угроз со стороны дронов в пределах Альянса.

Украинский опыт интересует не только страны Персидского залива. Из-за конфликта на Ближнем Востоке НАТО активно перенимает опыт украинских защитников, а также хочет предоставить доступ к своему рынку для отечественных производителей. Об этом рассказал руководитель по инновациям и внедрению технологий в Североатлантическом альянсе Клаудио Палестини в комментарии для "Телеграфа".

"Конечно, когда мы говорим о войне с использованием дронов, нам есть чему поучиться у вас. У нас есть много компаний из Украины, у которых мы хотим перенять ноу-хау, а также открыть для них рынок НАТО", - отметил он.

По его словам, на июльском саммите НАТО в Анкаре противодействие дронам будет одной из главных тем для обсуждения.

"Мы ощущаем все большее давление в виде угроз со стороны дронов в рамках Альянса. Поэтому, безусловно, это будет одной из тем саммита. Опыт Украины уже активно используется… У нас есть регулярные контакты по этому поводу. По мере приближения саммита мы привлекаем Украину ко всем мероприятиям, которые проводим в отношении противодействия беспилотным системам", - заверил Палестини.

Отмечается, что одним из столпов такого сотрудничества стало создание UNITE - Brave NATO в конце 2025 года. Это многомиллионная рамочная программа, которая поровну финансируется Украиной и альянсом.

"Идея заключается в том, чтобы разрабатывать совместные прототипы вместе", - добавил Палестини.

Представитель НАТО подчеркнул, что цель программы - дать Украине возможность еще больше интегрироваться в структурированный подход НАТО, а также обеспечить совместимость украинской армии и армий военно-политического блока. Кроме того, еще одной целью является стимулирование инвестиций в Украину.

"Мы знаем, что существует большой интерес к инвестированию в украинские компании, но часто возникает вопрос – в какие именно. Благодаря этой программе может появиться больше предсказуемости и стабильности для этого", - добавил он.

Палестини говорит, что дополнительно между НАТО и Украиной уже несколько лет функционирует Дорожная карта инновационного сотрудничества.

"Это дорожная карта, призванная, во-первых, понять, как мы можем учиться на украинском опыте, а во-вторых - как мы можем принести в Украину наши компании, продукты и технологические разработки", - подчеркнул руководитель по инновациям.

В то же время одним из результатов такого сотрудничества является совместный центр JATEC в Польше, в котором украинские и западные военные вместе работают, анализируя уроки войны в Украине, а также готовят решения для самых критических потребностей на фронте.

"Доступная по цене противовоздушная оборона, противодействие БпЛА - одно из основных направлений. Мы также видим большой интерес к электронной разведке. Также - эвакуация раненых, использование роботов для выполнения миссий", - отметил Палестини.

Опыт Украины для других государств

Ранее The Wall Street Journal писал, что США и их союзники пытаются научиться сбивать дешевые БПЛА по примеру Украины. Например, Катар имеет 34 системы Patriot, но всего восемь зенитных орудий, которые оказались эффективными для поражения беспилотников на малом расстоянии в Украине.

"Похоже, что государствам Персидского залива не хватает средств для экономичного сбивания большого количества низколетящих беспилотников. В последнее время некоторые страны, включая Саудовскую Аравию, использовали многомиллионные ракеты Patriot и ракеты класса "воздух-воздух", запускаемые с истребителей или вертолетов, для уничтожения беспилотников", - отмечают журналисты.

В то же время Time сообщал, что на фоне войны на Ближнем Востоке дроны-перехватчики стали новым козырем Украины. Отмечается, что после того, как иранские дроны погрузили страны Персидского залива в хаос, украинские технологии противодействия беспилотникам стали очень востребованными.

"Украина создала многоуровневую оборонную сеть, сочетающую радиолокационное обнаружение, электронное подавление и мобильные подразделения противовоздушной обороны, вооруженные пулеметами и зенитным оружием. Украинские силы также начали разрабатывать дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения "Шахедов" в воздухе", - напомнили в издании.

