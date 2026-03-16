ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW рассказали о подробностях

В то же время РФ также добилась успехов в этом регионе.

Украинские защитники продвинулись в районе Славянска и Константиновки Донецкой области, сообщают аналитики из Института изучения войны.

В частности, по их данным, украинские войска продвинулись в южной части Ямполя, который расположен к востоку от Славянска. Также они отмечают, что украинские войска, вероятно, продолжают удерживать Озерное, расположенное к юго-востоку от Лимана. Хотя ранее российские источники сообщали об удержании этих позиций.

Также аналитики отмечают продвижение украинских и российских войск в районе Константиновки и Дружковки. Отмечается, что Силы обороны добились успехов на южной окраине Константиновки. В то время как россияне, вероятно, продвинулись на северо-запад от Ступочек, расположенных к востоку от Константиновки. В то же время украинские защитники продолжают удерживать ряд позиций на юге Константиновки, о захвате которых ранее заявляли в России.

Видео дня

Кроме того, аналитики отмечают попытки РФ продвинуться в районе Покровска и Доброполья в Донецкой области. Впрочем, по их данным, попытки штурмов россиян 14 и 15 марта не привели к успеху в этом районе.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении РФ сразу по трем направлениям. В частности, в Луганской области враг добился успехов в районе села Макеевка на Лиманском направлении.

Между тем в ВСУ сообщили, что им удалось остановить россиян на Запорожском направлении. Как отметил начальник управления коммуникаций 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" Александр Курбатов, РФ планировала подойти к областному центру еще прошлым летом. Однако реализовать эти планы ей не удалось.

