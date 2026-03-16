Самая известная мумия Германии: тайна рыцаря, тело которого не разлагается уже три века

Есть также легенда, которая объясняет, почему так случилось с рыцарем.

В Германии, в маленькой деревенской церкви Кампелю, расположенной недалеко от Нойштадта (Доссе), покоятся останки, которые уже на протяжении веков завораживают как ученых, так и посетителей. Маркский дворянин XVII века Кристиан Фридрих фон Калбуц умер в 1702 году, но его тело не подверглось естественному разложению. Об этом пишет Nordkurier.

"Когда в 1794 году хотели открыть семейную гробницу, чтобы освободить место для новых захоронений, открылся вид, который до сих пор остается загадкой: в то время как другие тела уже давно превратились в прах, тело рыцаря лежало почти неизменным - коричневым, как кожа, но удивительно хорошо сохранившимся. Так начался триумф легенды, которая сделала "рыцаря из Кальбуца" самой известной мумией Германии", - рассказали в издании.

Еще в XIX веке известные медики, такие как Рудольф Вирхов и Фердинанд Зауэрбрух, исследовали этого жуткого покойника, позже его изучали эксперты берлинской больницы "Шарите". Современные КТ- и ДНК-анализы подтверждают, что ни бальзамирование, ни химическая консервация не сохранили его внешний вид.

"Новейшие лабораторные исследования предполагают взаимодействие сухого воздуха, песчаной почвы и воздухопроницаемого дубового двойного гроба. Эти условия могли вывести воду из тела и таким образом высушить его. Другие специалисты считают возможным еще одно объяснение: регулярное употребление слаботоксичных лекарств при жизни. Некоторые из этих веществ могут тормозить разложение, однако их следы почти невозможно обнаружить спустя столетия, поскольку многие жиры и токсины со временем химически изменяются или полностью испаряются", - объясняют в материале.

В то же время существует легенда, в которой говорится о том, что в 1690 году рыцарь убил пастуха, поскольку его невеста, служанка Мария Леппин, отказала ему в "праве первой ночи". В суде Кальбуц настаивал на своей невиновности и поклялся:

"Если я убийца, пусть мое тело никогда не разложится".

Почти столетие спустя его действительно нашли нетленным, что для многих стало доказательством божественной справедливости.

"Вокруг этого непокорного покойника ходит множество историй. Теодор Фонтане (немецкий писатель - УНИАН) передал варианты народных верований, согласно которым рыцарь пугал французских солдат времен Наполеона, давая им пощечину из того света. Даже в 20 веке с мумией вытворяли разные шалости - когда-то она якобы даже лежала в брачном ложе", - добавили в издании.

Уже в 1997 году легенда попала на экраны. Тогда вышел четырехсерийный телесериал "Призрак из гробницы", который подхватил историю "кожаного рыцаря" и познакомил с ней новое поколение. Таким образом Кальбуц стал частью поп-культуры - наполовину достопримечательностью, наполовину современным мифом.

Современные исследования

В 2025 году ученые из Бранденбургского медицинского университета провели самое масштабное на сегодняшний день исследование. По данным радиоуглецевого анализа, возраст останков был точно определен как конец XVII века. Также компьютерная томография показала, что это был преимущественно здоровый мужчина в возрасте около 50 лет, без признаков насилия или тяжелых заболеваний.

"Во рту была обнаружена металлическая монета - вероятно, "грош Харона", который по античному обычаю должен был облегчить покойнику путь в загробный мир. А в грудной клетке лежал карандаш начала 1900-х годов - вероятно, макабрическая шутка предыдущих посетителей", - отметили в Nordkurier.

Пока так и неизвестно, почему рыцарь фон Кальбуц так хорошо сохранился.

"За стеклом своего гроба он лежит спокойно, со сложенными руками, с лицом, высохшим до состояния кожи, и, кажется, невозмутимо переживает время", - подытожили в публикации.

