Россия молча наблюдает за падением Ирана и получает тайные выгоды, - Foreign Affairs

Главной выгодой для России является рост цен на энергоносители.

После того, как США и Израиль начали атаку на Иран, Россия в основном оставалась в стороне, и ни в одном из заявлений Кремля не упоминался президент США Дональд Трамп и не поднималась возможность того, что Россия встанет на защиту Ирана.

Несмотря на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с ираном, Москва не предприняла существенных мер для оказания помощи ключевому партнеру на Ближнем Востоке. Издание Foreign Affairs отмечает, что это бессилие Кремля в отношении Ирана соответствует знакомой схеме: когда друзья России нуждаются в помощи, Москва делает резкие заявления и больше ничего не предпринимает.

Так, в конце 2023 года Россия не вмешалась в короткую войну между своим союзником по договору, Арменией, и Азербайджаном. Год спустя Москва позволила повстанческим силам свергнуть режим Башара Асада в Дамаске. В течение последнего года Соединенные Штаты бомбили иранские военные базы и ракетные заводы; убили высокопоставленных иранских чиновников и похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ключевого партнера Москвы в Латинской Америке, практически без вмешательства России.

Все эти случаи обнажают ограниченность возможностей России влиять на события во всем мире, отмечает издание. Однако даже несмотря на то, что Москва не поддерживает Тегеран, Россия может извлечь выгоду из непредвиденных последствий и вторичных эффектов продолжающейся войны в Иране:

"Россия, возможно, не в состоянии защитить своих партнеров, но она по-прежнему умело адаптируется к стратегическим неудачам и извлекает из них важные тактические выгоды".

Что получает Россия от войны в Иране

Соединенные Штаты расходуют средства противовоздушной обороны и высокоточные боеприпасы, необходимые Украине. Ракеты "Патриот" и дальнобойное ударное оружие ограничены, и то, что будет выделено Израилю и странам Персидского залива, будет недоступно Киеву.

Однако еще большей выгодой для России является рост цен на энергоносители.

Дефицит, вызванный закрытием Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть, что дает России и ее государственному бюджету дополнительный доход. Персидский залив также является крупным поставщиком сжиженного природного газа; резкое сокращение экспорта из региона помогает России продавать собственный сжиженный природный газ, особенно в Азии.

При этом если отчаявшийся Иран попытается причинить как можно больше вреда своим соседям и мировой экономике, последствия для мировых поставок нефти и газа могут оказаться более долгосрочными.

В результате значительный и долгосрочный ущерб энергетической инфраструктуре Персидского залива в сочетании с потенциально длительным периодом нестабильности на Ближнем Востоке может, наконец, убедить Китай запустить новые наземные нефте- и газопроводы из России. Это то, к чему Путин пытался склонить председателя КНР Си Цзиньпина в течение последнего десятилетия, особенно с 2022 года, когда Европа начала снижать свою энергетическую зависимость от России.

Более высокие цены на энергоносители также сделают российскую нефть и газ незаменимыми. Тогда европейским и американским политикам предстоит сделать сложный выбор: продолжать ужесточать санкционное давление на Россию с растущими экономическими издержками или смягчить свою позицию, отмечается в статье.

Ранее в администрации США заявили, что война с Ираном продлится от четырех до шести недель, но окончательное решение о ее завершении должен принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Тем временем издание FT пишет, что мирные переговоры по завершению войны в Украине под руководством США фактически провалились, поскольку Дональд Трамп теряет интерес, переключаясь на войну в Иране.

