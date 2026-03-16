В Украину возвращаются холода: температура упадет до +5° и будет мокрый снег

Осадки стоит ждать во второй половине недели.

На этой неделе в Украине заметно похолодает. В отдельные дни столбики термометров будут показывать +5°...+8°. Облачность станет гуще, а солнечных прояснений будет меньше. Со среды, 18 марта, местами по стране пройдут небольшие дожди, на северо-востоке - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 16 марта, еще будет относительно теплым, но погода уже начнет меняться. На востоке и северо-востоке температура снизится до +8°...+12°, на остальной территории будет +10°...+13°, а на западе ожидается самая теплая погода - до +13°...+17°. Без существенных осадков.

Во вторник, 17 марта, в Украине ожидается переменная облачность. На крайнем западе и юго-востоке возможны легкие дожди. На востоке и северо-востоке похолодает до +6°...+8°, на остальной территории ожидается +10°...+12° и только на Закарпатье воздух прогреется до +14°.

В среду, 18 марта, местами в центре, на севере и востоке пройдут небольшие дожди, а столбики термометров тут покажут +6°...+9°. На западе и юге воздух прогреется до +10°...+12°, а на Закарпатье - до +16°.

В середине недели, 19 марта, температура снизится еще сильнее. На северо-востоке будет холоднее всего: тут пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, а столбики термометров покажут +5°...+9°. На остальной территории ожидается +7°...+11°, на юге - до +12°, а в Закарпатской области - до +15°. Местами по стране, кроме юга, пройдут небольшие дожди.

Перед выходными, 20 марта, в большинстве областей (кроме южных) ожидаются небольшие дожди. Температура будет +7°...+11°, на юге и в Закарпатье - чуть теплее.

На выходных погода немного стабилизируется, осадки практически покинут нашу страну. К концу недели в большинстве областей воздух прогреется до +9°...+12°, а на юго-востоке потеплеет до +15°.

