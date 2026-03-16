Бои за Славянск: военный назвал условия, при которых они начнутся

В настоящее время россияне пытаются отрезать Лиман, чтобы начать наступление на город.

Пока Силы обороны Украины удерживают Лиман в Донецкой области, бои за город Славянск не начнутся. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал офицер 63-й отдельной механизированной бригады с позывным Кинг.

"Что они пытаются сделать на нашем направлении? Я думаю, что это движение флангами к реке Северский Донец, отрезание Лимана для того, чтобы начать туда активную инфильтрацию, захват города и выход на оперативное пространство, которое позволит продолжать наступательные действия в пределах Славянско-Краматорской агломерации", – сказал он.

В случае отхода украинских защитников к реке Северский Донец Россия сможет наносить удары по Славянску с помощью дронов, которые подтянутся к городу вслед за артиллерией.

"Когда подобные подразделения подходят к границам города – начинается его активное уничтожение для того, чтобы подготовить плацдарм для наступления. Поэтому, пока держится Лиман, можно говорить, что Славянск еще является тыловой базой", – отметил Кинг.

Как добавил другой военный, пилот FPV 53-й отдельной механизированной бригады с позывным Малыш, ситуация для россиян в этом регионе "не очень хорошая". По словам бойца, оккупанты не имеют возможности перебросить в этот регион больше сил, в частности техники, иначе они бы уже это сделали.

"Их тактика сейчас: методично посылать вперед пехоту, 80–85 % которой уничтожается прямо на маршрутах. Да, иногда кто-то куда-то проходит, один-два человека закрепляются, но какой ценой? Они очень дорого за это платят", – пояснил Малыш.

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян сразу по трем направлениям. В частности, сообщалось об успехах врага возле села Макеевка Луганской области на Лиманском направлении. Кроме того, по данным экспертов, россияне продвигались и недалеко от Гуляйполя в Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны сорвали новое наступление войск России, которое они планировали начать в конце 2025 года. Он отметил, что именно для этого Силы обороны начали наступление на юге Украины.

