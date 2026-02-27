В первый месяц весны украинцы отмечают ряд важных дат, среди которых международные, профессиональные и христианские праздники: в марте мы поздравляем женщин с Международным женским днем, вспоминаем выдающихся деятелей культуры, а также соблюдаем церковные торжества и памятные дни православного календаря.
Рассмотрим, какие праздники в марте чаще всего отмечаются в Украине и на какие другие даты стоит обратить внимание.
Международные даты и праздники в Украине – март 2026
Праздники и выходные в Украине 2026 года включают:
1 марта – Всемирный день гражданской обороны; Всемирный день иммунитета.
2 марта – Всемирный день психического здоровья подростков.
3 марта – Всемирный день дикой природы; Всемирный день писателя.
4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением; День инженерии для устойчивого развития.
5 марта – Всемирный день энергоэффективности.
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.
7 марта – Всемирный день молитвы.
8 марта – Международный женский день 2026 года.
9 марта – День рождения Тараса Шевченко*.
10 марта – Международный день волынщика.
11 марта – Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино.
12 марта – Всемирный день борьбы с киберцензурой; Международный день школьного питания.
13 марта – Всемирный день сна.
14 марта – Международный день числа π; День украинского добровольца*; День землеустроителя Украины*.
15 марта – Всемирный день прав потребителей.
16 марта – День свободы информации.
17 марта – День святого Патрика; Всемирный день социальной работы.
18 марта – Всемирный день переработки отходов.
19 марта – Международный день клиента.
20 марта – Международный день счастья; Международный день франкофонии; Всемирный день здоровья полости рта; Международный день астрологии; День весеннего равноденствия.
21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; Всемирный день поэзии; Международный день кукольника; Международный день лесов; Всемирный день людей с синдромом Дауна.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
23 марта – Всемирный метеорологический день.
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; День работников СБУ*.
26 марта – День Национальной гвардии Украины*; Всемирный день эпилепсии (Фиолетовый день).
27 марта – Международный день театра.
28 марта – День историка; Час Земли.
29 марта – Переход на летнее время.
30 марта – Международный день нулевых отходов.
31 марта – Международный день резервного копирования данных; Всемирный день биполярного расстройства.
*Все праздники в Украине или об украинцах обозначены астериском.
Март 2026 года ожидается богатым событиями. Запланировано много международных и общественных мероприятий в социальной, культурной, экологической и гуманитарной сферах. Впрочем, государственные праздники в Украине этот месяц обходят стороной.
Для верующих март ассоциируется в первую очередь с временем Великого поста и подготовкой к Пасхе, что придает ему особое духовное значение.
При этом выходных будет немного: только обычные субботы и воскресенья – всего 10 дней. Следует помнить, что в силу действия военного положения, выходные в марте не увеличиваются даже если учитывать официальные праздники в Украине.
То есть, с точки зрения работы, март будет обычным месяцем. Большинство памятных дат могут быть отмечены в информационном поле и личной жизни, но на рабочее время это не повлияет.
Если вы не хотите пропустить ближайшие праздники в Украине, вас может заинтересовать наш материал, в котором мы перечислили все праздники в Украине 2026 года.