На март приходится множество различных международных и религиозных праздников.

В первый месяц весны украинцы отмечают ряд важных дат, среди которых международные, профессиональные и христианские праздники: в марте мы поздравляем женщин с Международным женским днем, вспоминаем выдающихся деятелей культуры, а также соблюдаем церковные торжества и памятные дни православного календаря.

Рассмотрим, какие праздники в марте чаще всего отмечаются в Украине и на какие другие даты стоит обратить внимание.

Международные даты и праздники в Украине – март 2026

Праздники и выходные в Украине 2026 года включают:

1 марта – Всемирный день гражданской обороны; Всемирный день иммунитета.

2 марта – Всемирный день психического здоровья подростков.

3 марта – Всемирный день дикой природы; Всемирный день писателя.

4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением; День инженерии для устойчивого развития.

5 марта – Всемирный день энергоэффективности.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

7 марта – Всемирный день молитвы.

8 марта – Международный женский день 2026 года.

9 марта – День рождения Тараса Шевченко*.

10 марта – Международный день волынщика.

11 марта – Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино.

12 марта – Всемирный день борьбы с киберцензурой; Международный день школьного питания.

13 марта – Всемирный день сна.

14 марта – Международный день числа π; День украинского добровольца*; День землеустроителя Украины*.

15 марта – Всемирный день прав потребителей.

16 марта – День свободы информации.

17 марта – День святого Патрика; Всемирный день социальной работы.

18 марта – Всемирный день переработки отходов.

19 марта – Международный день клиента.

20 марта – Международный день счастья; Международный день франкофонии; Всемирный день здоровья полости рта; Международный день астрологии; День весеннего равноденствия.

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; Всемирный день поэзии; Международный день кукольника; Международный день лесов; Всемирный день людей с синдромом Дауна.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов.

23 марта – Всемирный метеорологический день.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; День работников СБУ*.

26 марта – День Национальной гвардии Украины*; Всемирный день эпилепсии (Фиолетовый день).

27 марта – Международный день театра.

28 марта – День историка; Час Земли.

29 марта – Переход на летнее время.

30 марта – Международный день нулевых отходов.

31 марта – Международный день резервного копирования данных; Всемирный день биполярного расстройства.

*Все праздники в Украине или об украинцах обозначены астериском.

Март 2026 года ожидается богатым событиями. Запланировано много международных и общественных мероприятий в социальной, культурной, экологической и гуманитарной сферах. Впрочем, государственные праздники в Украине этот месяц обходят стороной.

Для верующих март ассоциируется в первую очередь с временем Великого поста и подготовкой к Пасхе, что придает ему особое духовное значение.

При этом выходных будет немного: только обычные субботы и воскресенья – всего 10 дней. Следует помнить, что в силу действия военного положения, выходные в марте не увеличиваются даже если учитывать официальные праздники в Украине.

То есть, с точки зрения работы, март будет обычным месяцем. Большинство памятных дат могут быть отмечены в информационном поле и личной жизни, но на рабочее время это не повлияет.

