Бесценные потери: эксперт объяснил, какие последствия ударов по российскому ПВО в Крыму

По количеству средств ПВО полуостров уступает лишь Москве, которая не станет делиться своей защитой.

Последние удары по системам российской ПВО во временно оккупированном Крыму обошлись врагу в сотни тысяч долларов, но на самом деле такие потери бесценны , поскольку восстановить их невозможно.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Иван Тимочко, отвечая на вопрос о последствиях последних ударов по российским комплексам ПВО, расположенным в Крыму. В частности, в ночь на 15 марта ВСУ поразили радиолокационные станции 59Н6-Е, 73Е6 "Пароль" и пусковые установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

По мнению Тимочко, из-за этих атак Сил обороны Украины около 500 миллионов долларов противника ушли "в трубу".

Видео дня

"Комплекс "Триумф" стоит миллиард, но мы понимаем, что не весь комплекс был уничтожен. Это ощутимые потери для РФ, не говоря уже о том, что все системы ПВО являются дорогостоящими объектами… Такие радиолокационные системы не восстанавливаются, то есть они для россиян бесценны", – подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что полуостров уступает по насыщенности комплексами ПВО только Москве, но оттуда не будут забирать соответствующие системы, чтобы восполнить "пробелы" в защите оккупированного Крыма. Ведь в столице РФ, где сконцентрирована российская элита, очень заинтересованы в прочности "защиты и прикрытия".

В то же время полуостров стал своеобразным символом "имперскости" Кремля.

"Крым – это регион, где для Путина принципиально важно демонстрировать мощь и контроль, ведь, по большому счету, и оккупация Украины начиналась с Крыма. И признать, что они не способны удержать и защитить свои войска в Крыму – это тоже будет означать слабость Путина. Не забываем, что Крым ассоциируется с Керченским мостом", – подчеркнул Тимочко.

Угроза безопасности Крыма, добавил эксперт, всегда ассоциируется с угрозой Керченскому мосту, что является принципиальным вопросом имиджа кремлевского диктатора.

Взрывы в Крыму – подробности

Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Были поражены сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", ликвидирована мобильная огневая группа противника. Кроме того, силами и средствами ВМС Украины в Новоозерном поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 "БК-16".

