Война на Ближнем Востоке играет на руку Кремлю, – The Telegraph

Российская казна будет пополняться за счет продажи нефти, в то время как США истощают свои запасы вооружений.

Запад не может оставить без внимания тяжелое положение Украины на фоне войны на Ближнем Востоке. В противном случае главным бенефициаром конфликта в Иране может оказаться Кремль, говорится в редакционной колонке британского издания The Telegraph.

Всего несколько недель назад НАТО почтило памятью четвертую годовщину российского вторжения в Украину, заявив о своей солидарности и помощи. Сегодня, когда в Персидском заливе началась война, Украина рискует стать забытой.

Киев наблюдает, как современное оружие, которое он мог использовать против россиян, используется против дешевых иранских беспилотников на Ближнем Востоке, а цены на нефть своим ростом усиливают позиции противника. В свою очередь Америка, с целью снизить последствия от закрытия Ормузского пролива, ослабляет санкции, ранее не позволявшие России свободно торговать своей нефтью.

Хотя военная помощь из Вашингтона прекратилась, у НАТО, по крайней мере, была возможность закупить американское оружие для поддержки Киева. Теперь эта возможность исключена, пишет издание.

Поддержка европейских лидеров

14-15 марта президент Зеленский провел переговоры в Париже с президентом Эммануэлем Макроном. Целью встречи было переключение внимание Европы на ситуацию, которая еще две недели назад считалась главной экзистенциальной угрозой миру, а именно – амбиции Владимира Путина. Теперь, когда мировая экономика столкнулась с новыми глобальными вызовами, Зеленский имеет полное право опасаться за будущее Украины, говорится в публикации.

Макрон подтвердил неизменную поддержку Украины, но Франция также направляет военно-морскую оперативную группу в Персидский залив, что неизбежно отвлекает внимание Парижа на ситуацию на Ближнем Востоке.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что страна продолжает поддерживать Украину и дистанцировался от решения об ослаблении санкций против российской нефти. "Важно, чтобы мы сохраняли солидарность с украинским народом", – отметил он. Однако, как подчеркивает издание, одной лишь символической поддержки Киеву уже недостаточно.

Несмотря на заявления западных лидеров о том, что конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет внимание от Украины, на практике происходит именно это – прежде всего со стороны США.

Позиция США и замороженные российские активы

Президент Дональд Трамп, известный резкими сменами приоритетов, уже переключил внимание на другие международные проблемы. В результате именно европейским странам может прийтись заполнить образовавшийся политический вакуум. Одним из возможных решений может стать использование замороженных российских активов на миллиарды евро для поддержки украинской армии.

Однако даже этот механизм сталкивается с трудностями. Программа кредитования Украины на 90 миллиардов евро, согласованная Европейским союзом в декабре минувшего года, блокируется Венгрией. Будапешт требует от Украины возобновления транзита российской нефти по трубопроводу Дружба, что Зеленский уже назвал шантажом.

И проблему Украины необходимо решать в незамедлительном порядке, иначе единственным победителем в этой неразберихе станет автократ, заседающий в Кремле, резюмирует издание.

Война в Иране и выгоды Кремля

Ранее в администрации США заявили, что война с Ираном продлится от четырех до шести недель, но окончательное решение о ее завершении должен принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

После того, как США и Израиль начали атаку на Иран, Россия в основном оставалась в стороне, и ни в одном из заявлений Кремля не упоминался президент США Дональд Трамп и не поднимался вопрос о том, что Россия встанет на защиту Ирана.

Как пишет The Washington Post, решение администрации Трампа отменить санкции США в отношении российской нефти в море рискует подорвать четырехлетние санкции, направленные на сдерживание военных действий Москвы. Кроме того, закрытие Ираном Ормузского пролива воплощает давнюю мечту радикальных российских чиновников о хаосе в мировой энергетической сфере.

