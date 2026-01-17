SSD-накопители стали дороже золота из-за бума искусственного интеллекта

Многие SSD на 8 ТБ уже стоят дороже золота, если сравнивать цену за грамм, и вскоре такая же участь может постигнуть модели на 4 ТБ.

Некоторые SSD-накопители большой емкости подорожали до такой степени, что их цена в пересчете на грамм превысила стоимость чистого золота. На это обратили внимание пользователи Reddit, а статистику привел портал Tom's Hardware.

Эксперты посчитали, что в настоящее время 8-терабайтный SSD весит около 8 граммов и стоит уже почти 1500 долларов, в то время золото такого же веса – сильно дешевле. Даже если брать нижний предел веса накопителя в 8 г, средняя стоимость золота составит около $1100.

Чуть лучше обстоят дела с SSD на 4 ТБ – лишь некоторые обошли золото по стоимости. Средняя цена такого накопителя находится в диапазоне $700–800. Хотя исследователи отмечают, что 4 ТБ модели быстро дорожают и исчезают с полок магазинов.

Высокий спрос и увеличение цен на комплектующие наблюдаются на фоне дефицита оперативной памяти, который обострился в конце 2025 года из-за массовых закупок нейросетевых дата-центров. Помимо рынка SSD, это затронуло видеокарты, ОЗУ и даже блоки питания с кулерами.

Крупнейшие поставщики Samsung и SK Hynix, намерены повысить стоимость DRAM аж на 70% в первом квартале этого года. В сочетании с прошлогодним подорожанием на 50% это может привести к почти двукратному росту цен на оперативную память уже к середине текущего года.

По прогнозам, дефицит и высокие цены на комплектующие продлится до 2028 года. Для увеличения производства, которое удовлетворит спрос, нужно много времени.

Ранее СМИ писали об отмене видеокарт GeForce RTX 50 Super, которые должны были предложить игрокам увеличенный объем VRAM. Компания сосредоточится на софте и продолжит конкуренцию на рынке за счет уже выпущенных моделей.

