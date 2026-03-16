Этот стратегический металл дорожает быстрее, чем золото: за год цены взлетели более чем в 6 раз

Рост цен ускорился в последние недели из-за истощения запасов и конфликта на Ближнем Востоке.

Металл, используемый в производстве оружия и полупроводников, оказался в центре геополитической напряженности. Ограничения экспорта из Китая и рост военного спроса резко сокращают предложение, подталкивая цены к рекордным уровням, пишет Bloomberg.

Вольфрам – сверхплотный металл, являющийся ключевым компонентом бурового оборудования и бронебойных боеприпасов – только с начала 2026 года подорожал более чем вдвое. За год цена на него взлетела на 557% (в 6,6 раза) – до 2 250 долларов за метрическую тонну. Это произошло после того, как Пекин в феврале прошлого года включил некоторые изделия из вольфрама в список экспортного контроля на фоне торгового спора с США.

Рост цен ускорился в последние недели, когда покупатели начали исчерпывать запасы, а конфликт на Ближнем Востоке усилил внимание к спросу на военную продукцию.

"За 12 лет работы на товарных рынках я не видел такого дефицита, как сейчас на рынке вольфрама – разве что на рынке лития в 2021 году", – отметил вице-президент по исследованиям сырьевых рынков BMO Capital Markets Джордж Геппел.

По его словам, в отличие от лития, быстро запустить новые проекты по добыче вольфрама сложно.

Производители ищут альтернативные источники поставок после того, как Китай – главный мировой производитель – ужесточил экспортные ограничения. По оценкам аналитической компании Project Blue, в прошлом году поставки контролируемых видов вольфрама из Китая сократились примерно на 40%.

Ситуация демонстрирует, почему западные правительства пытаются уменьшить зависимость от китайских критических минералов – рычага влияния, который Пекин уже использовал в торговых и технологических спорах.

Генеральный директор Almonty Industries Льюис Блэк заявил, что "промышленная база отчаянно нуждается в материале". Компания в декабре запустила шахту в Южной Корее и планирует разработать первую за десятилетие шахту по добыче вольфрама в США. По его словам, американские власти уже обращались к компании по поводу немедленных поставок: почти половина корейского производства направляется в Пенсильванию для изготовления боеприпасов.

Несмотря на стратегическую важность, рынок вольфрама остается относительно небольшим. По оценкам Project Blue, его объем в этом году составит около 16 млрд долларов, или примерно 5% рынка меди. В то же время по темпам роста за последний год он значительно опередил такие товары, как золото или нефть.

Дополнительным фактором подорожания стал конфликт на Ближнем Востоке. По словам аналитика Project Blue Жанин Ле Ру, военное потребление вольфрама – в частности для вертолетов, истребителей и боеприпасов – вырастет в этом году на 12%.

Вольфрамовые сплавы широко применяются в компонентах ракет, противовесах самолетов и вертолетов, артиллерийских снарядах, гранатах и бронированной технике, поскольку высокая плотность металла позволяет боеприпасам сохранять импульс и пробивать броню.

Китай доминирует в отрасли. По данным Геологической службы США, в прошлом году Пекин обеспечил 79% мировой добычи – примерно 85 тысяч тонн. США, например, не ведут коммерческую добычу вольфрама с 2015 года.

Аналитики отмечают, что быстрого решения проблемы дефицита нет. Добычу можно нарастить в Испании, Бразилии, Австралии и США, однако запуск новых проектов займет около двух лет, если инвесторы поверят в сохранение высоких цен.

26 февраля медь неожиданно пошла вниз, так как инвесторы ожидали восстановления спроса со стороны промышленных потребителей в Китае после празднования Лунного Нового года.

10 марта цены на алюминий упали на 3,5% на Лондонской бирже металлов после того, как Трамп заявил, что война с Ираном закончится "очень скоро". Перед этим фактическое закрытие Ормузского пролива привело к прекращению поставок металла из Персидского залива, которые составляют около 9% мирового предложения.

