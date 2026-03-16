Разбираемся, какие ноутбуки лучше не покупать.

При покупке нового ноутбука необходимо учитывать целое множество факторов и характеристик. Но независимо от бюджета и выбранной операционной системы одним из ключевых критериев остается надежность бренда, поскольку именно она во многом определяет, сможет ли устройство служить долго без серьезных поломок.

Эксперты из популярного интернет-издания BGR, ссылаясь на исследования Союза потребителей США, выделили худшие фирмы ноутбуков по шкале надежности – рассмотрим, кто вошел в этот "антирейтинг".

Какие ноутбуки ломаются чаще всего – список известных компаний

Сперва перечислим компании-разработчиков именно игровых ноутбуков, отличающихся высокой производительностью и дорогими комплектующими, а затем обратимся к товарным маркам с более широким ассортиментом, включающим как геймерские, так и бюджетные модели.

Alienware

Компания Alienware, принадлежащая Dell, специализируется на производстве высокопроизводительных ноутбуков для геймеров, оснащенных топовыми комплектующими. Так, типичный игровой ноутбук Alienware может конфигурироваться процессором высокой производительности, мощной видеокартой, до 64 ГБ оперативной памяти и до 4 ТБ встроенного хранилища.

И хотя некоторые такие модели получают положительные отзывы, как мощные игровые машины, их надежность оставляет желать лучшего. Согласно рейтингу Consumer Reports (CR), бренд демонстрирует один из самых низких показателей по этому параметру.

MSI

Компания MSI – еще один бренд, ориентированный прежде всего на рынок игровых ноутбуков. Хотя такие устройства способны обеспечивать высокую производительность, они традиционно считаются менее надежными. Данные CR подтверждают это: показатель предполагаемой надежности MSI лишь немного выше, чем у Dell.

Более того, опросы, проведенные в США, показывают относительно низкий уровень удовлетворенности пользователей, по мнению которых, логотип MSI служит условным "сигналом" к тому, какого ноутбука следует избегать.

Какие ноутбуки чаще ломаются – кто оказался в опале у пользователей

Необязательно искать самый слабый ноутбук в мире, чтобы разочароваться в покупке уже в ближайшие годы – даже самая дорогая и современная модель может просто внезапно "умереть". Рассмотрим трех производителей универсальных ноутбуков, известных своей недолговечностью.

Dell

Компания Dell остается одним из крупнейших производителей на рынке. По данным исследовательской фирмы Gartner, в последнем квартале 2025 года она заняла третье место в мире по количеству проданных персональных компьютеров. Однако низкие показатели надежности затрагивают не только их игровое подразделение Alienware – ноутбуки Dell также демонстрируют в этом плане сравнительно слабые результаты по данным CR.

Некоторые их модели, например популярная серия XPS, имеют хорошую репутацию и частично поддерживают имидж компании, но все же у нее немало продукции с низкими рейтингами. Это касается, в частности, ряда ноутбуков серий Inspiron и Latitude.

Acer

Компания Acer предлагает весьма разнообразный ассортимент ноутбуков и охватывает практически все ценовые категории. В продаже можно найти как недорогие модели для пользователей с ограниченным бюджетом, так и мощные – для требовательных задач (например, игровые ноутбуки серий Nitro и Predator).

Многие устройства начального и среднего уровня известны хорошим соотношением цены и параметров, поэтому они часто привлекают покупателей, не готовых тратить большие суммы на премиальные модели. Однако перед покупкой стоит учитывать, что, по оценкам пользователей, вероятность поломки у Acer довольно высокая.

Особенно разочаровывающими оказались ноутбуки серии Aspire, которые получили низкие оценки не только по надежности, но и по производительности и качеству дисплея.

Asus

Среди производителей Windows-ноутбуков CR также выделяет Asus как бренд, к которому стоит относиться осторожно. Подход компании во многом напоминает стратегию Acer: в ассортименте присутствуют как бюджетные, так и модели среднего и высокого класса, включая флагманскую игровую линейку Republic of Gamers (ROG).

В портфеле Asus представлены ноутбуки как на процессорах Intel, так и на чипах Qualcomm серии Snapdragon X с ARM-архитектурой. Впрочем, согласно данным исследования, показатели надежности бренда остаются весьма низкими.

