В Киеве обломки дрона упали возле монумента Независимости на Майдане: что известно (фото)

По предварительным данным, это был "Ланцет" с искусственным интеллектом, настроенный на роевое использование.

Во время утренней российской атаки на Киев обломки вражеского дрона упали возле монумента Независимости, на Майдане Независимости.

Как сообщает корреспондент УНИАН с места события, обломки упали всего в метре от монумента. По состоянию на 10:45 утра обломки уже убрали, остались лишь следы, обгоревшие остатки стекловолокна и медных проводов. Их в конце концов также убрали коммунальщики.

Обновлено 12.35. В то же время издание Defense Express со ссылкой на собственные источники пишет, что дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости, – это "Ланцет".

"На то, что это именно "Ланцет", указывают обломки этого дрона. В частности, довольно характерное Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Также есть фото крыла, на котором номер с индексом RF", – пишут эксперты.

При этом они отмечают: весьма вероятно, что в этом дроне-камикадзе был использован искусственный интеллект. Он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором.

На это указывает очень необычная маркировка в виде цветных кругов. Именно такая маркировка встречается на российских автономных дронах V2U. Считается, что она нужна для того, чтобы дроны держались друг за друга, двигаясь "стаей".

"Сегодняшняя утренняя атака дронами по Киеву как раз и была групповой. Также не исключено, что на этом дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи", – отмечают в Defense Express.

Также эксперты отмечают, что сам факт попытки удара по центру Киева дроном "Ланцет", который несет боевую часть весом до 3 кг, скорее всего, является лишь демонстрацией новых возможностей террористических ударов РФ.

Российская атака на Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Россия обстреляла Киев. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в центре Киева упали обломки БПЛА. Пожаров и пострадавших нет.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что БПЛА упал в Шевченковском районе столицы.

Также обломки вражеских БПЛА зафиксированы в Соломенском и Святошинском районах.

Последний массированный удар по Киеву и области РФ нанесла в ночь на 14 марта. Тогда Воздушные Силы зафиксировали 498 средств воздушного нападения РФ, из них 460 целей было сбито. В частности, враг использовал для атаки 430 БПЛА различных типов, а также баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты.

В результате атаки погибли четыре человека, 15 жителей области пострадали.

