Как Ту-141 'Стриж' бил по Ту-22М3 и Ту-95МС: что известно о первом украинском ударном БПЛА

Дальность полета "Стрижа" составляла до 1000 километров при максимальной скорости 1110 км/ч.

Реактивный Ту-141 "Стриж" стал первым инструментом, с помощью которого ВСУ наносили удары по российским бомбардировщикам Ту-95МС и Ту-22М3 в начале полномасштабного вторжения зимой 2022 года. Фактически, уже тогда Украина стала первой в истории страной, уничтожавшей вражеские самолеты-ракетоносители именно ударными БПЛА, говорится в материале Defense Express.

Эксперты отмечают, что для использования именно Ту-141 "Стриж" для первых "дипстрайков" было несколько мотивов. В частности, этот самолет производился на Харьковском авиазаводе, поэтому некоторые чертежи и технологии по этому аппарату могли оставаться именно в наших руках.

"Дальность полета "Стрижа" – до 1000 километров при максимальной скорости 1110 км/ч. Лучшего по летным характеристикам на конец 2022 года средства доставки "хлопка" в распоряжении ВСУ тогда все равно не было", – пишут в Defense Express.

Настоящий монстр

"Стриж" имеет длину фюзеляжа 14 метров и размах крыльев 3 метра, а взлетную массу – 5,37 тонн. И, с одной стороны, это настолько монструозный аппарат, что на каждом РЛС будет "светиться как новогодняя елка". Однако с другой стороны, эта монструозность давала пространство для маневра с боевой нагрузкой, говорится в статье.

Так, зафиксировано использование в качестве боевой части под Ту-141 "Стриж" ОФАБ-100-120 советского образца (46 килограммов взрывчатки, при попадании дает воронку 5 метров и разлет обломков на 100 метров).

Также для конвертации в дальнобойный дрон-камикадзе с Ту-141 "Стриж" могли снимать фотоаппараты в носовой части, а также посадочный и тормозной парашюты в носовой части.

Результаты работы

Данных о том, сколько "Стрижей" имели ВСУ к началу полномасштабного вторжения, и какое количество было выпущено по целям на территории врага, в открытом доступе нет. Однако результаты их деятельности говорят сами за себя.

"В результате удара по аэродрому "Энгельс" 5 декабря 2022 года был поврежден как минимум один Ту-95МС. После удара в тот же день по аэродрому "Дягилево" – украинские данные говорили о повреждении одного Ту-22М3, но спустя некоторое время россияне признали поражение даже трех таких бомбардировщиков и одной ракеты Х-32", – говорится в статье.

Удары ВСУ по российским целям

Недавно Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Были поражены сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", ликвидирована мобильная огневая группа противника. Кроме того, силами и средствами ВМС Украины в Новоозерном был поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 "БК-16".

Также ранее СМИ сообщали, что в операции СБУ "Паутина" по уничтожению российской авиации были использованы дроны "Оса" от компании First Contact.

